Исплаћено више од 3,5 милиона КМ премије за млијеко

Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је 3.543.909 КМ премије за млијеко за мај за 2.573 корисника.

Премија је исплаћена посредством Агенције за аграрна плаћања, саопштено је из ресорног министарства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.