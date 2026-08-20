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Исплаћено више од 3,5 милиона КМ премије за млијеко

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 11:43

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је 3.543.909 КМ премије за млијеко за мај за 2.573 корисника.

Премија је исплаћена посредством Агенције за аграрна плаћања, саопштено је из ресорног министарства.

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Подијели:

Тагови :

Агенција за аграрна плаћања

премија за млијеко

Исплата

Република Српска

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