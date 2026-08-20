Филип се са породицом вратио из Њемачке у БиХ и купио овце: ''Осјећао сам незадовољство''

Аутор:АТВ редакција
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Филип Кришто напустио је живот у Њемачкој након 12 година те се са супругом и троје дјеце вратио на дједовину у село Загоричани, смјештено између Шујице и Ливна, гдје је покренуо сточарски посао, те има 110 оваца и велике планове – да набави још 250 грла.
Одлуку о повратку донио је првенствено због жеље за слободом и мирнијим одрастањем своје дјеце у природи.
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Како наводи за Глас Херцеговине, а преноси Јабука.тв живот у иностранству свео се искључиво на рад и кућу, па је упркос доброј заради у гастрономији осјећао незадовољство и заробљеност убрзаним темпом.
“Што сам имао више новаца, све сам више био несретнији”, истиче Кришто.
Иако је првобитно планирао товити јунад и држати краве, због неријешених имовинско-правних односа у вези са земљиштем преусмјерио се на овчарство.
Према његовим ријечима, прва грла набавио је на Ростову код Новог Травника крајем новембра, а тренутно његово стадо броји 110 оваца травничке праменке.
Кришто истиче да је у фази инвестирања и набавке још 250 комада, због чега на имању гради нови објекат од 90 квадратних метара.
За прехрану стада обезбиједио је 250 роло бала планинског сијена с површине од око 40 хектара у оближњем селу Добро, а набавио је и сву потребну механизацију, при чему је за куповину баларице остварио општински подстицај у Ливну.
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Због пријетњи од вукова и чагљева с планине Круг, Кришто је поставио троструку заштиту с електричним пастирима.
За безбједност имања тренутно се брину торњаци и кангали, а ускоро очекује и два обучена хрватска овчара за рад са стадом.
Осврнувши се на економску рачуницу, Кришто упозорава да неконтролисани увоз меса знатно руши цијене домаћим узгајивачима.
Како каже, пласман на велико по откупним цијенама није исплатив, због чега планира заокружити понуду припремом и директном продајом печеног меса купцима.
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Према његовим процјенама, за стабилан живот једне породице на селу потребно је минимално 300 расплодних оваца, уз цјелокупну властиту механизацију, редовне подстицаје те ангажман најмање двоје људи у свакодневном раду.
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