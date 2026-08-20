Цивилна заштита Српске упозорава: Повећан је ризик

Републичка управа Цивилне заштите упозорила је грађане да у наредним даним постоји повећана опасност од избијања пожара на отвореном, те све позвала на опрез.

"Ризик од настанка, ширења и јачања пожара на отвореном биће знатно повећан наредних дана усљед високе температуре ваздуха и дуготрајног недостатка падавина, уз повремено јак вјетар", кажу у Цивилној заштити.

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Додају да ће, према метеоролошким прогнозама, данас и сутра дувати умјерен јужни и југозападни вјетар, који ће на западу повремено бити јак уз ударе до 50 километара на час, док се сутра јак вјетар очекује и на сјеверу.

"Вјетар ће од викенда слабити, али се и даље очекује врло топло и претежно суво вријеме без значајнијих падавина, што ће погодовати одржавању високог ризика од пожара на отвореном", додали су из Цивилне заштите.