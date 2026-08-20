Када је право вријеме у току дана за узимање витамина и суплемената

Аутор:АТВ редакција
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Није увијек свеједно да ли ћете витамин или суплемент попити ујутру, током оброка или пред спавање.
Поједини се боље искоришћавају уз храну, неки могу да изазову мучнину ако се узму на празан стомак, друге, опет, треба узимати прије оброка, док се код неких препоручује раздвајање одређених минерала како не би ометали њихову апсорпцију.
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Иако се на интернету често могу видјети табеле које строго одређују да се један суплемент узима ујутру, други увече, а трећи тачно уз одређени оброк, стварност је нешто сложенија.
Популарна правила са друштвених мрежа нису увијек заснована на чврстим доказима. Најважније је да се суплемент узима у одговарајућој дози и на начин који одговара конкретном препарату, односно најважније није „у колико сати“, већ шта комбинујете.
Најбољи распоред зависи од врсте суплемента, дозе, начина исхране, других лијекова и препарата које користите, као и од тога како ваш организам реагује.
Зато је корисније запамтити неколико једноставних правила: витамини растворљиви у мастима најчешће иду уз оброк, омега-3 је практично узимати са храном, гвожђе има посебна правила, а магнезијум и други суплементи могу да се распореде према индивидуалној подношљивости.
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Више суплемената не значи аутоматски и више здравља. Посебно код витамина и минерала, превелике дозе могу да буду штетне. Ако већ користите више препарата, најсигурније је са љекаром или фармацеутом провјерити њихове дозе и могуће интеракције.
Витамин Д спада у витамине растворљиве у мастима, па се његова апсорпција побољшава када се узме уз оброк који садржи одређену количину масти. Због тога многима одговара доручак или ручак.
Није неопходно да то буде баш ујутру, много је важније да га редовно узимате према препорученој дози.
Витамин Б12 учествује у бројним процесима у организму, укључујући нормално функционисање нервног система и стварање крвних ћелија. Често се препоручује да се узима ујутру, нарочито ако особа примјети да јој вечерње узимање не прија.
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Ипак, не постоји правило да Б12 мора да се узме баш ујутру. Код већине људи важнија је редовност него тачан сат.
Омега-3 масне киселине је најбоље узимати уз оброк. На тај начин се лакше подносе, а узимање са храном помаже њиховој апсорпцији.
За многе је практично да их узму уз ручак или вечеру. Ако се послије узимања јавља непријатан укус или подригивање на рибље уље, узимање усред оброка, умјесто непосредно прије или послије њега, може да буде пријатније.
Магнезијум се често повезује са вечерњим узимањем, јер неким људима прија као дио рутине пред спавање. Није доказано, међутим, да сваки облик магнезијума мора да се узима увече.
Много је важније који облик магнезијума користите и како га подносите. Одређени препарати (Мг-оксид, на примјер), код осјетљивих особа, могу да изазову течнију столицу или друге дигестивне тегобе.
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Апсорпција гвожђа је често боља када се суплементи узимају на празан стомак, али код многих људи такав начин изазива мучнину или нелагодност. У том случају се препоручује узимање уз храну.
Важно је и да гвожђе не би требало узимати само зато што се осјећате уморно. Недостатак треба потврдити одговарајућим анализама и узимање усагласити са љекаром.
Витамин Ц може да побољша апсорпцију неких облика гвожђа, док калцијум, као и чај и кафа, утичу на његову апсорпцију. Зато није идеално узимати гвожђе заједно са свим осталим суплементима.
Витамин Ц је растворљив у води и може се узимати са храном или без ње. Ако вам већа доза на празан стомак изазива киселину или нелагодност, једноставно га је боље узети уз оброк.
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Нема потребе да се инсистира на томе да витамин Ц мора да се попије одмах након буђења.
Цинк је још један минерал код којег је важно са чим се узима. Веће дозе могу да изазову мучнину, посебно на празан стомак, па је многима пријатније да га узму уз храну.
Такође, није добро насумично комбиновати велике дозе цинка са другим минералима. Посебно треба обратити пажњу на истовремено узимање са гвожђем и калцијумом, јер минерали могу да утичу једни на друге током апсорпције, преноси Глас Српске.
Популарне мултивитаминске/мултиминералне капсуле са десетак витамина и минерала треба третирати као један комплекс, а не као 39 засебних суплемената.
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Најчешће је боље да се таква капсула узима једном дневно, по могућности уз оброк, уз доручак или ручак. То је посебно важно ако садржи витамине А, D, Е и К, који се боље апсорбују уз масти.
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