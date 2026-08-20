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Ушла у море да се расхлади, а завршила у болници: Вјерује да је прогутала ово

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 13:07

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Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физикалних и хемијских својстава, које су у међусобној вези.
Фото: pexels/IslandHopper X

Једна жена тврди да је мислила да ће умрети након што се заразила паразитом, који је, како вјерује, прогутала кроз "контаминирану" морску воду.

Њено застрашујуће искуство, због којег је мјесец дана била прикована за болнички кревет, покреће важна питања о безбједности купања у мору.

Једна жена тврди да је мислила да ће умрети након што се заразила паразитом, који је, како вјерује, прогутала кроз „контаминирану“ морску воду. Њено застрашујуће искуство, због којег је месец дана била прикована за болнички кревет, покреће важна питања о безбедности купања у мору. Неколико након првог купања, почела је да осећа озбиљне пробавне тегобе, укључујући грчеве у стомаку и воденасту дијареју.

"Ишла сам у тоалет 20 до 30 пута дневно и била сам ужасно дехидрирана. Када бих покушала да попијем воду, само би прошла кроз мене. Готово сам се онесвијестила, имала сам температуру, а једном сам и повратила. Мислила сам да је у питању тровање храном, али нисам јела ништа што би могло да га изазове", рекла је она.

Мислила да ће умријети

"Искрено сам мислила да ћу умријети. Осјећала сам се потпуно беспомоћно", додала је она.

Како су се њени симптоми погоршавали, Хопкинс, која је била посебно осјетљива због трансплантације бубрега 2010. године, отишла је у болницу. Тамо јој је дијагностикована криптоспоридиоза, болест праћена дијарејом коју изазива паразит Криптоспоридиум, пише Пипл.

Овај паразит може да преживи у води, храни, земљи или на површинама које су контаминиране зараженим изметом, а до инфекције долази гутањем паразита.

"У болницу сам стигла жута и сива, а функција бубрега ми се брзо погоршавала", испричала је.

Послије мјесец дана проведених у болници, пуштена је на кућно лијечење. Током болести изгубила је 16 килограма и преживљавала углавном на течној храни. И даље осјећа последице болести и тренутно је на "рестриктивној дијети". Огорчена и разочарана због свега што јој се догодило, заклела се да се више никада неће купати у мору у Великој Британији.

(Информер)

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Тагови :

Паразити

Море

здравље

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