Полиција је управо понудила пола милиона евра за информације које воде до најтраженијег балканског бјегунца

Аутор:Стеван Лулић
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Полиција у Црној Гори управо је понудила пола милиона евра за информације о најтраженијем балканском бјегунцу Радоју Звицеру.
"На основу члана 92 Закона о унутрашњим пословима, а у вези са члановима 236 и 238 Закона о облигационим односима, на Приједлог директора Управе полиције, Министарство унутрашњих послова даје јавно обећање новчане награде у износу од 500.000 евра за обавјештења и информације које садрже тачне податке од значаја за директно лоцирање, проналажење и лишење слободе Радоја Звицера (42), држављанина Црне Горе, за којим је расписана црвена међународна потјерница путем Интерпола", наводи се у саопштењу.
Награда се односи на обавјештења и информације које могу довести до проналажења и хапшења Радоја Звицера, за којим је расписана међународна потјерница због основане сумње да је извршио мноштво кривичних дјела.
Звицер се сумњичи за:
Из полиције наводе да ће се обавјештење сматрати вјеродостојним ако кумулативно испуњава услове да садржи тачне и провјерљиве податке који омогућавају лоцирање и хапшење Звицера, да је непосредно допринијело оперативним активностима полиције и да има одлучујући значај за успјешно хапшење.
"Ради омогућавања непосредне, повјерљиве и институционално заштићене комуникације, обавјештење се доставља личним обраћањем искључиво директору Управе полиције и/или помоћнику директора надлежном за борбу против криминала и/или начелнику Специјалног полицијског одјељења", кажу у саопштењу.
Обавјештење је претходно потребно најавити ради заказивања термина за непосредни разговор, путем сљедећих телефонских бројева:
Одлуку о исплати награде, на основу обраде и оцјене вјеродостојности достављеног обавјештења, доноси Влада Црне Горе, на приједлог Министарства унутрашњих послова, водећи рачуна о начелу правичности.
Подаци о лицу које достави обавјештење, укључујући његов идентитет, биће у потпуности заштићени.
Право на награду не припада лицу које је већ располагало подацима којима Управа полиције располаже, полицијским службеницима и члановима њихове уже породице, као ни лицима која су на било који начин учествовала у извршењу кривичних дјела за која је расписана међународна потјерница.
Управа полиције позива грађане који располажу релевантним и провјерљивим информацијама које могу допринијети проналажењу и лишењу слободе међународно траженог лица Радоја Звицера да их, на прописан начин, доставе надлежним органима.
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