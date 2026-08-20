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Полиција је управо понудила пола милиона евра за информације које воде до најтраженијег балканског бјегунца

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Аутор:

Стеван Лулић
20.08.2026 13:03

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Радоје Звицер, потјерница, кавачки клан
Фото: EU most wanted

Полиција у Црној Гори управо је понудила пола милиона евра за информације о најтраженијем балканском бјегунцу Радоју Звицеру.

"На основу члана 92 Закона о унутрашњим пословима, а у вези са члановима 236 и 238 Закона о облигационим односима, на Приједлог директора Управе полиције, Министарство унутрашњих послова даје јавно обећање новчане награде у износу од 500.000 евра за обавјештења и информације које садрже тачне податке од значаја за директно лоцирање, проналажење и лишење слободе Радоја Звицера (42), држављанина Црне Горе, за којим је расписана црвена међународна потјерница путем Интерпола", наводи се у саопштењу.

Награда се односи на обавјештења и информације које могу довести до проналажења и хапшења Радоја Звицера, за којим је расписана међународна потјерница због основане сумње да је извршио мноштво кривичних дјела.

Звицер се сумњичи за:

  • Стварање криминалне организације
  • Тешко убиство
  • Убиство
  • Тешко убиство путем подстрекавања
  • Убиство у покушају путем подстрекавања
  • Неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога
  • Недозвољено држање оружја и експлозивних материја
  • Прање новца

Шта подразумијевају информације вриједне награде

Из полиције наводе да ће се обавјештење сматрати вјеродостојним ако кумулативно испуњава услове да садржи тачне и провјерљиве податке који омогућавају лоцирање и хапшење Звицера, да је непосредно допринијело оперативним активностима полиције и да има одлучујући значај за успјешно хапшење.

"Ради омогућавања непосредне, повјерљиве и институционално заштићене комуникације, обавјештење се доставља личним обраћањем искључиво директору Управе полиције и/или помоћнику директора надлежном за борбу против криминала и/или начелнику Специјалног полицијског одјељења", кажу у саопштењу.

Обавјештење је претходно потребно најавити ради заказивања термина за непосредни разговор, путем сљедећих телефонских бројева:

  • 020 241-964 – директор Управе полиције;
  • 020 245-020 – помоћник директора надлежан за борбу против криминала;
  • 020 674-985 – начелник Специјалног полицијског одјељења.

Ко има право на награду

Одлуку о исплати награде, на основу обраде и оцјене вјеродостојности достављеног обавјештења, доноси Влада Црне Горе, на приједлог Министарства унутрашњих послова, водећи рачуна о начелу правичности.

Подаци о лицу које достави обавјештење, укључујући његов идентитет, биће у потпуности заштићени.

Право на награду не припада лицу које је већ располагало подацима којима Управа полиције располаже, полицијским службеницима и члановима њихове уже породице, као ни лицима која су на било који начин учествовала у извршењу кривичних дјела за која је расписана међународна потјерница.

Управа полиције позива грађане који располажу релевантним и провјерљивим информацијама које могу допринијети проналажењу и лишењу слободе међународно траженог лица Радоја Звицера да их, на прописан начин, доставе надлежним органима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Радоје Звицер

Црна Гора

Награда

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