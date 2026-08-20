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Тешко повријеђено двоје малољетне дјеце: Возач заспао за воланом

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 12:43

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Двоје малољетне дјеце тешко је повријеђено на Дубровачком приморју када је аутомобил, чији је возач заспао, прешао у супротну траку и ударио у друго возило које је слетјело низ падину.

Уз четрдесетпетогодишњака у возилу је било троје малољетне дјеце, од којих је двоје, који су повријеђени, задржани на лијечењу у дубровачкој болници.

Управљајући аутомобилом италијанске регистрације 45-годишњак са Косова и Метохије заспао је за воланом, прешао у супротну траку и ударио у паркирано возило њемачких таблица.

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Од силине ударца паркирано возило је слетјело два метра испод пута, преносе хрватски медији.

Против мушкарца слиједи кривична пријава надлежном Општинском државном тужилаштву у Дубровнику због изазивања саобраћајне незгоде.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

Дубровник

Саобраћајна несрећа

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