Тешко повријеђено двоје малољетне дјеце: Возач заспао за воланом

Аутор:АТВ редакција
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Двоје малољетне дјеце тешко је повријеђено на Дубровачком приморју када је аутомобил, чији је возач заспао, прешао у супротну траку и ударио у друго возило које је слетјело низ падину.
Уз четрдесетпетогодишњака у возилу је било троје малољетне дјеце, од којих је двоје, који су повријеђени, задржани на лијечењу у дубровачкој болници.
Управљајући аутомобилом италијанске регистрације 45-годишњак са Косова и Метохије заспао је за воланом, прешао у супротну траку и ударио у паркирано возило њемачких таблица.
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Од силине ударца паркирано возило је слетјело два метра испод пута, преносе хрватски медији.
Против мушкарца слиједи кривична пријава надлежном Општинском државном тужилаштву у Дубровнику због изазивања саобраћајне незгоде.
(Срна)
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