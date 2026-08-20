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Мјера ступила на снагу: Забрањена продаја алкохола послије 21 сат

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 09:12

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Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.
Фото: junjie xu/Pexels

У Сплиту је ступила на снагу мјера забране продаје алкохола послије 21 сат до јутра наредног дана, која је, како се наводи, донесена у интересу заштите јавног здравља, јавног реда и мира, културне баштине и околине.

Ова мјера је у Сплиту ступила на снагу синоћ у 21 сат и односи се на ограничење продаја свих врста пића која садрже алкохол. Забрана важи свакодневно до 6 сати ујутру.

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Како је саопштено из Града Сплита, одлука је донесена у складу са Законом о трговини, ограничавању продаје алкохолних пића у продајним објектима на цијелом подручју Сплита и примјењиваће се до 15. септембра

Мјера се не односи на угоститељске објекте, а Град је упутио захтјев свим пословним субјектима и грађанима који ће, како истичу, поштовањем одлуке допринијети остварењу циља због којих је ова мјера донесена, на добробит цијеле локалне заједнице.

(Танјуг)

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Тагови :

Сплит

Хрватска

Алкохол

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