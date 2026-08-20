Мислите да причате са дјететом? Обичан позив претворен у хорор за једну породицу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Један позив може звучати као да долази од вашег дјетета, а иза њега заправо може стајати АИ превара.
Постоји једноставан договор који може помоћи породици да препозна овакву замку прије него што буде касно.
Елизабет Бенз из Бафала добила је у септембру 2025. позив који ниједан родитељ не жели да прими. Са друге стране чула је глас свог 16-годишњег сина Џона, који је плакао и говорио да је његов пријатељ мртав. Неколико тренутака касније телефон је преузео мушкарац који је тврдио да је управо убио дјечаковог пријатеља и да ће убити и Џона ако му не донесе 7.500 долара на паркинг Волмарт-a. Бенз није имала времена да размишља. Кренула је по новац.
У том тренутку превара је већ урадила оно због чега је била направљена: изазвала је панику довољно јаку да потисне проверу чињеница. Спас је стигао када је Џонов брат успио да ступи у контакт са њим. Џон је био на фудбалској утакмици. Није био отет, није био повријеђен и није му пријетио никакав убица. Глас који је његова мајка чула био је дипфејк направљен вештачком интелигенцијом. „Нисам могла да вјерујем“, рекла је Бенз.
Најјезивији дио приче није само то што је АИ успио да имитира глас дјетета. Бенз и њена породица већ су имали договорену кодну ријеч управо за ситуације попут ове. Проблем је био што јој током позива није пало на памет да је затражи. Када вам неко каже да вам је дјете у животној опасности, логика лако уступа мјесто инстинкту.
Свијет
Европа на удару: За наредна два дана најављено више суперћелијских олуја
Зато стручњаци савјетују да породице унапред договоре ријеч или фразу коју нападач не може лако да погоди. Она не треба да буде нешто очигледно, већ детаљ познат само људима који би требало да је користе. Хани Фарид, стручњак за дипфејк технологију, каже да он и његова супруга имају сопствену лозинку за неуобичајене позиве. Није потребна када неко зове због свакодневне ствари, али јесте када се изненада тражи новац или се тврди да се догодило нешто озбиљно.
Нападачи не морају да вас убиједе у све. Довољно је да вас убиједе да немате времена за провјеру. Гери Шилдхорн, адвокат који је и сам био мета дипфаке преваре, издваја три знака: све мора да се уради одмах, новац се тражи у облику који је тешко пратити и жртви се сугерише да не разговара са другима. Када се та три елемента појаве заједно, циљ је јасан држати особу у страху и спречити је да размисли.
Таква тактика може да буде посебно ефикасна када се користи глас члана породице. Ако чујете родитеља, партнера или дијете како панично тражи помоћ, природна реакција није да анализирате квалитет звука. Желите да помогнете. Управо зато стручњаци упозоравају да сама свијест о дипфејк технологији није довољна. Потребно је унапријед одлучити шта ћете урадити када се догоди нешто што вас потпуно избаци из равнотеже.
Ако неко изненада тражи новац због наводне несреће, отмице или друге хитне ситуације, разговор не би требало да се заврши првим одговором. Кодна ријеч је једна могућност, али није једина. Позовите особу на број који већ имате, контактирајте другог члана породице или проверите информацију другим путем. Ако друга страна инсистира да останете на вези и да никоме ништа не говорите, то је додатни разлог за сумњу.
Србија
У Србији шесторо обољелих од грознице Западног Нила: Сви имају и менингитис
Важно је и како реагујете на захтјев за новац. Готовина, криптовалуте и поклон-картице посебно су проблематични јер их је тешко пратити и вратити. Исто важи за поруке које стварају осјећај да ће свако одлагање имати катастрофалне посљедице. Прави проблем није само могућност да АИ направи уверљив глас. Проблем је што криминалци могу тај глас да споје са причом која је направљена да човека натера да реагује прије него што почне да провјерава.
Хани Фарид упозорава да ће овакви сценарији постајати све чешћи како АИ буде напредовао. Позив може стићи усред ноћи, може садржати глас познате особе, а у будућности може укључивати и уверљив видео-позив. Слична техника може се користити и на послу умјесто члана породице, нападач може имитирати надређеног и захтијевати хитну уплату или приступ налогу.
Зато је најкориснија припрема она која траје неколико минута, али се понавља повремено. Договорите кодну ријеч, одлучите када се користи и направите правило да се сваки необичан захтев проверава другим путем прије него што се пошаље новац. Бенз је имала кодну ријеч, али је у тренутку највећег страха није искористила. Управо је то можда најважнија лекција њеног случаја: није довољно имати план за превару морате унапред увјежбати да га се сетите када вам неко каже да је ваше дете у опасности, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Економија
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
04
14
01
13
55
13
50
13
49
Тренутно на програму