'Јефтиније не може бити': Ово су тренутне цијене дрва, пелета и брикета

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
До зиме има још времена, а они који се грију на чврсто гориво рачунају колико ће их коштати. Произвођачи су открили тренутне цијене и рекли да неће бити јефтиније.
Огријев се обично набавља у прољеће како би се избјегле већа потражња и могуће више цијене пред почетак сезоне гријања.
Хроника
Игор Арсенић ухапшен због сумње да је палицом тукао Џајића
Многи грађани, ипак, огријев још нису набавили, надајући се да би цијене могле пасти.
А тренутна рачуница није мала. Цијепана дрва у једној од већих продајних компанија коштају око 148 КМ по метру, док се тона пелета продаје по цијени од 750 до 830 КМ.
Брикет кошта између 600 и 630 КМ по тони.
Произвођачи упозоравају да би се поскупљења могла наставити.
"Када су дрва у питању, она нису ништа поскупјела у односу на претходну годину. Цијену смо успјели задржати истом. У Босни и Херцеговини традиционално је најтраженији енергент дрво, а послије њега већ неколико година и те како је пелет. Све више корисника прелази на тај енергент", рекао је Мухамед Хелаћ из компаније "Дрвосјеча" за "Н1".
Код пелета је поскупљење посебно изражено. Прошле године у ово вријеме тона се, у зависности од класе, продавала између 580 и 620 КМ. Данас је цијена и до 830 КМ.
Код брикета је раст са прошлогодишњих 520 до 550 КМ на садашњих 600 до 630 КМ. Највећи проблем произвођачима представља недостатак сировине.
Регион
Полиција је управо понудила пола милиона евра за информације које воде до најтраженијег балканског бјегунца
"Ми смо некад осуђени и куповати код других дрвопрерађивача, код оних који имају вишка сировине, и то мало утиче на цијену. Ако будемо могли договорити с властима да се уступе одређене количине дрвних сортимената индустрији пелета, онда можда можемо на тај начин везати и саму цијену сировине с цијеном пелета, па да за одређене категорије становништва осигурамо и повољније цијене", рекао је Горан Ивановић из Асоцијације сертификованих произвођача пелета у БиХ.
Док произвођачи све теже долазе до дрвета, расту и трошкови рада, енергије и превоза. Додатни притисак представља потражња за биогоривима с европског тржишта.
Због тога произвођачи грађанима препоручују да огријев набаве што прије.
"Ону цијену коју видите на оглашивачким просторима у прољеће, тешко је очекивати да ће током године бити и марку јефтинија. Пожурите с набавком, немојте чекати, јер јефтиније не може бити, може бити само скупље", рекао је Хелаћ.
За грађане који се грију на чврсто гориво зима још није почела, али је њен први удар на кућни буџет већ стигао.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
2 ч0
Економија
3 ч0
Економија
4 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
04
14
01
13
55
13
50
13
49
Тренутно на програму