Напустио школу са 17, а са 25 постао милијардер: Ко је младић који је покорио АИ?

Аутор:АТВ редакција
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Британски предузетник Џејмс Дакомб постао је најмлађи европски милијардер који је самостално стекао своје богатство.
Са само 25 година изградио је компанију вредну милијарде долара, након што је још 2017. године напустио средњу школу како би покренуо свој први бизнис.
Дакомбово богатство данас највећим дијелом долази из лондонске компаније "Olix", произвођача чипова за умјетну интелигенцију (AI) коју је основао 2024. године. Након што је почетком августа од инвеститора прикупила 312 милиона долара, вриједност "Olix-а" утростручена је на 3,3 милијарде долара. Како Дакомб посједује око 30 одсто ове компаније, нова инвестиција му је директно обезбиједила улазак у клуб милијардера.
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Поред "Olix-а", млади предузетник има и 12 одсто удјела у свом првом стартапу "CoMind", који се бави праћењем мождане активности и кроз који је стекао драгоцјено искуство у области фотонике.
За разлику од конкурената који се ослањају на најмоћније и најскупље "Nvidia" чипове, "Olix" развија специјализоване чипове за различите фазе обраде података у AI моделима. Њихова технологија користи фотонику пренос података помоћу свјетлости уместо електричних сигнала чиме се драстично смањују потрошња енергије и кашњење. Компанија планира да прве чипове испоручи купцима у другој половини 2027. године.
Дакомб је један од само 11 милијардера млађих од 30 година у свијету који су сами зарадили свој новац. Уз њега, у овој групи су и Швеђани Арвид Лунемарк (26) и Фабијан Хедин (26), као и тренутно најмлађи свјетски милијардер, 23-годишњи Американац Сурија Мидха, преноси Форбес.
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