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Модерни систем направио хаос на граници: Чека се сатима, казне и до 300 евра

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 09:35

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Саобраћајна гужва, Приказано више возила која се крећупо цести.
Фото: Pexels/cottonbro studio

Велике гужве и километарске колоне забиљежене су на граничном прелазу Табановце, на излазу из Сјеверне Македоније ка Србији.

Разлог за нови талас застоја нису само уобичајене љетње смјене туриста, већ ригорозна примјена модерног система паметних камера "Safe City", који је почео да санкционише и возаче са страним регистарским таблицама.

Период у којем су страни држављани могли проћи некажњено за прекршаје направљене на македонским ауто-путевима званично је завршен. Систем за аутоматско препознавање таблица (ANPR) сада је потпуно увезан са граничним прелазима, што је изазвало прави хаос на шалтерима.

Нема изласка из земље док не платите казну

Камере постављају "замку" на кључним дионицама Коридора 10 кроз Сјеверну Македонију. Уколико прекорачите брзину, прођете кроз црвено свјетло или направите други саобраћајни прекршај, систем то аутоматски региструје.

Оног тренутка када возилом стигнете на гранични прелаз Табановце ради изласка из земље, граничној полицији на екрану искаче црвено обавјештење. Возач се одмах искључује из саобраћаја, те му се уручује записник и платни налог.

Пошто страни држављани законски не могу да напусте територију Сјеверне Македоније док не измире дуговања према држави, на самом прелазу су се формирали огромни редови људи који чекају испред шалтера банака и пошта да би уплатили казне. То је ланчано успорило рад комплетне граничне полиције и створило додатна вишечасовна задржавања за све остале савјесне возаче.

Колике су казне?

За возаче који прекораче брзину на ауто-путу кроз Сјеверну Македонију прописане су сљедеће новчане казне:

  • Прекорачење до 30 километара на сат преко ограничења: 20 евра
  • Прекорачење од 30 до 50 километара на сат преко ограничења: 50 евра
  • Прекорачење од 50 до 70 километара на сат преко ограничења: 300 евра, уз забрану управљања возилом од 3 до 12 мјесеци

Хаос и на прелазу Прешево

Нови систем "Safe City“ изазвао је потпуни колапс и на граничном прелазу Прешево, на улазу у Србију.

"Све иде кроз једну колону, а нервоза међу возачима је на ивици инцидента", наводи се у објави на Инстаграм профилу "путдогрицке_триптогрееце".

Како се види на камерама Ауто-мото савеза Србије, на граничном прелазу на улазу у Србију тренутно је огромна колона аутомобила, а задржавања су вишечасовна, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Стање на границама

Сјеверна Македонија

Србија

казне

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