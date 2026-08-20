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Пронађена бактерија у свињском месу, хитно се повлачи са тржишта

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 12:05

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Пронађена бактерија у свињском месу, хитно се повлачи са тржишта
Фото: Tanjug

Са тржишта Хрватске повлаче се свињска димљена ребра, због утврђеног присуства бактерије Листериа.

Како наводе из инспектората Републике Хрватске, спорна свињска димљена ребра, "С-Будгет Ребра димљена" продају се у Месној индустрији Браћа Пивац, која их производи, и у Спару.

Опозив производа односи се на додатне ЛОТ бројеве производа С-Буџет Ребра димљена ВП:

  • Л 1B8JEK употребити до 02.09.2026.
  • Л 1B8CEQ употребити до 26.08.2026.
  • Л 1B8CEQ употребити до 30.08.2026.
  • Л 1B8DRA употребити до 30.08.2026.

Потрошаче су упозорили да производ није у складу са Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 2073/2005 од 15. новембра 2005. о микробиолошким критеријумима за храну.

Бактерија Листериа изузетно је опасна и зараза се преноси путем хране. Она је способна да преживи и активно се размножава на ниским температурама, попут оних у фрижидеру.

Најчешће се налази у сухомеснатим производима, непастеризованом млијеку или сировом поврћу.

Зараза може бити кобна за ризичне групе пацијената, код којих стопа смртности достиже и до 30 процента, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бактерија

месо

Повучено месо из продаје

Повлачење са тржишта

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