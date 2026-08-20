Пронађена бактерија у свињском месу, хитно се повлачи са тржишта

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Са тржишта Хрватске повлаче се свињска димљена ребра, због утврђеног присуства бактерије Листериа.
Како наводе из инспектората Републике Хрватске, спорна свињска димљена ребра, "С-Будгет Ребра димљена" продају се у Месној индустрији Браћа Пивац, која их производи, и у Спару.
Опозив производа односи се на додатне ЛОТ бројеве производа С-Буџет Ребра димљена ВП:
Потрошаче су упозорили да производ није у складу са Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 2073/2005 од 15. новембра 2005. о микробиолошким критеријумима за храну.
Бактерија Листериа изузетно је опасна и зараза се преноси путем хране. Она је способна да преживи и активно се размножава на ниским температурама, попут оних у фрижидеру.
Најчешће се налази у сухомеснатим производима, непастеризованом млијеку или сировом поврћу.
Зараза може бити кобна за ризичне групе пацијената, код којих стопа смртности достиже и до 30 процента, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
4 ч0
Економија
1 д0
Економија
2 д0
Најновије
Најчитаније
14
04
14
01
13
55
13
50
13
49
Тренутно на програму