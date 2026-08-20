Полиција моли за помоћ: Јесте ли видјели ову жену?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
МУП Кантона Сарајево објавио је информације о нестанку Изете Табаковић из Илијаша, за којом полиција интензивно трага.
Табаковић, рођена 11. јануара 1968. године у Сарајеву, удаљила се 14. августа око 8:20 сати са адресе становања у Солаковићима 61, на подручју општине Илијаш. Према доступним информацијама, удаљила се у правцу локалитета Солаковићи – Тарачин До. Од тада јој се губи сваки траг.
Хроника
Игор Арсенић ухапшен због сумње да је палицом тукао Џајића
Из МУП-а КС наводе да је Изета Табаковић висока око 165 центиметара, средње тјелесне грађе, те да има смеђу, краћу косу. У тренутку нестанка на себи је имала бијелу мајицу, плаве панталоне и црне патике.
За њен проналазак надлежна је Полицијска управа Илијаш, а из полиције апелују на грађане да пријаве сваку информацију која би могла помоћи у потрази.
За њом је раније и ГСС покренуо потрагу.
Сцена
Инфлуенсерка преминула након естетске операције
Сви који имају информације о кретању или тренутној локацији Изете Табаковић могу контактирати Оперативни центар МУП-а Кантона Сарајево на број 122, Полицијску станицу Ново Сарајево на 033 401 000 или 033 292 360, односно најближу полицијску станицу.
Из МУП-а КС позивају грађане да, уколико имају било каква корисна сазнања, одмах обавијесте полицију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
11
14
04
14
01
13
55
13
50
Тренутно на програму