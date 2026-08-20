Инфлуенсерка преминула након естетске операције

Аутор:АТВ редакција
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Позната бразилска инфлуенсерка и мајка троје дјеце, Марта Кели де Оливеира Силва, преминула је у 33. години након компликација које су се појавиле послије естетске операције.
Марта је оперисана 12. августа, а из болнице је отпуштена већ наредног дана. Међутим, након што јој је позлило, 14. августа примљена је у болницу у Волта Редонди, гдје је на интензивној нези преминула у понедељак, преносе страни медији.
Према наводима страних медија, Марта је наводно имала комбинацију естетских захвата, међу којима су липосукција, уградња имплантата у груди и затезање стомака. Њена породица, међутим, није потврдила које је тачно процедуре имала, нити је познато гдје је оперисана.
Вијест о њеној смрти саопштио је супруг Маркос Винисијус, који се емотивном поруком опростио од жене са којом је провео 15 година.
"Изгубили смо битку. И даље ми је тако тешко да напишем ове речи. Марта је била љубав мог живота, моја најбоља пријатељица, моја сапутница и најбоља супруга коју сам могао да имам", написао је.
Марта је била мајка тројице дјечака – Теа, Равија и Филипа – и имала је око 267.000 пратилаца на Инстаграму, гдје је дијелила тренутке из породичног живота.
Њен супруг је посебно истакао колико ће му бити тешко да настави живот без ње.
"Сада почиње најтежа мисија мог живота: да наставим даље и одгајам наша три дјечака онако како би она жељела. Учинићу све да одрастају знајући ко је била њихова мајка и колико их је вољела", поручио је.
Тачан узрок компликација које су пошле по злу приликом естетске операције за сада није јавно саопштен.
(Б92)
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