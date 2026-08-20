Грчка почела да "поклања" аранжмане: Море и смјештај коштају мање од вечере

Аутор:АТВ редакција
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Ако сте мислили да је средином августа већ касно за јефтино море, актуелне понуде показују потпуно другачију слику.
Септембар у Грчкој тренутно се може пронаћи за мање од 200 евра по особи, а поједине оглашене понуде иду чак испод 100 евра. Од Халкидикија и Олимпске регије до Тасоса, Евије и Крфа, провјерили смо гдје још може да се побјегне на море када се највеће љетње гужве заврше.
За породице са школском дјецом 1. септембар углавном значи крај љетовања. За све остале може да значи нешто сасвим друго, тренутак када море постаје озбиљно јефтиније.
Друга половина августа традиционално отвара простор за last minute и септембарске понуде, а овогодишње цијене показују колико велики може бити пад. Док се у јулу и првој половини августа за популарне термине често траже стотине евра више, у септембру се поново појављују цифре које подсјећају на времена када се у Грчку ишло за релативно мали новац.
И да, међу актуелним огласима постоје аранжмани испод 200 евра. Неки чак и знатно испод.
Међу најнижим тренутно оглашеним цијенама појављују се Сарти и Никити, гдје се на једном домаћем агрегатору туристичких понуда наводе аранжмани од 75 евра по особи за сезону која обухвата и септембар.
Код Сартија се наводи 10 ноћења, уз аутобуски или сопствени превоз, а за приказану почетну цијену означено је да је превоз урачунат. Слична почетна цијена приказана је и за Никити.
То, наравно, не значи да ће сваки полазак, свака вила и сваки тип собе коштати 75 евра. Ријеч је о најнижим тренутно оглашеним цијенама, а коначан износ зависи од термина, броја особа у смјештајној јединици и расположивости.
Али сама чињеница да се такве цифре поново појављују показује колико септембар мијења тржиште.
Ни острва нису нужно резервисана за велики буџет.
За Тасос, Скала Сотирос, тренутно се појављује почетна цијена од око 90 евра по особи, уз десет ноћења и наведен аутобуски превоз. Слична почетна цијена приказује се и за Дасију на Крфу.
Тасос је годинама посебно популаран међу гостима из региона управо зато што спаја острвски одмор са релативно једноставним доласком копненим путем и трајектом.
Крф је удаљенији, али септембарске понуде показују да ни познато јонско острво не мора аутоматски да значи неколико стотина евра само за смјештај.
Још неколико популарних дестинација појављује се око психолошке границе од 100 евра.
За Калитеу и Сивири на Халкидикију, као и Лименас на Тасосу, тренутно су приказане почетне цијене од око 95 евра по особи.
То су мјеста која се међусобно доста разликују. Калитеа је живља и погоднија онима који желе више садржаја и вечерњег живота, док Сивири више одговара мирнијем одмору. Лименас, главни град Тасоса, занимљив је путницима који желе да им ресторани, продавнице и лука буду на дохват руке.
Другим ријечима, „јефтино“ не мора да значи да сви путују у исто мало љетовалиште.
И Евија има занимљиве опције.
За Пефки се појављује почетна цијена од око 95 евра, док се за Едипсос наводи око 110 евра по особи, у појединим приказаним понудама уз превоз.
Евија има још једну предност за септембарски одмор - велики број путника управо тада бира сјеверни дио острва због мирније атмосфере и мањег броја туриста.
Едипсос је додатно познат по термалним изворима, па одмор не мора да зависи искључиво од цјелодневног боравка на плажи.
Ко жели једноставнију варијанту, у Олимпској регији се и даље појављују повољне понуде.
За Паралију је тренутно истакнута почетна цијена од око 120 евра по особи, уз 10 ноћења и аутобуски превоз у приказаној понуди.
Ова регија деценијама привлачи туристе зато што је релативно близу, има огроман избор апартмана и не захтјева компликовано путовање трајектом.
За некога ко жели првенствено море и не инсистира на острву, управо такве дестинације често дају најбољи однос цјене и практичности.
Ако тражимо цујену која из наслова звучи реалније за шири број путника, онда је око 200 евра заправо веома добра граница.
У актуелним огласима за септембар појављују се понуде које рекламирају 10 ноћења са превозом од око 189 евра, док се за поједине дестинације наводи и 199 евра са превозом.
Један специјализовани агрегатор тренутно приказује и септембарске аранжмане за Евију од 199 евра, док се у понудама за крај августа и почетак септембра Лептокарија појављује од 235 евра за одређене типове студија.
Због тога је сасвим реално да путник који није везан за почетак школске године пронађе десетодневно љетовање око границе од 200 евра, али постоји важна замка.
Најнижа оглашена цијена готово увијек важи за одређени термин, конкретан тип смјештаја и одређени број особа у студију.
Ако путују само две особе, цијена по особи може бити већа него када се студио дијели на три или четири путника.
Треба провјерити и шта је укључено: аутобуски превоз, трајект, клима, боравишна или климатска такса, путно осигурање и евентуалне доплате за избор сједишта или полазак из другог града.
Посебно је важно провјерити климатску таксу у Грчкој, која се најчешће плаћа посебно на лицу мјеста и није нужно укључена у цијену аранжмана.
Зато понуда од 95 евра не значи да ће комплетан одмор од тренутка изласка из куће до повратка кући коштати баш 95 евра.
Али то не мијења чињеницу да је основни аранжман у септембру тренутно могуће пронаћи за веома мали новац.
Главна предност је очигледна - цијена.
Друга предност је мања гужва. Плаже су растерећеније, лакше се налази паркинг, ресторани су мање пуни, а температуре су за многе пријатније него током највећих јулских врућина.
Мана је вријеме.
Септембар у сјеверној Грчкој може донијети веома топле и сунчане дане, али нико не може гарантовати десет дана без облака. Ризик од нестабилнијег времена расте како се иде ка крају мјесеца.
Због тога они којима је најважније свакодневно купање обично бирају прву половину септембра, док путници којима одговара комбинација плаже, шетње и обилазака могу да ризикују и касније термине.
Највише могу да профитирају парови без школске дјеце, пензионери, родитељи са бебама и малом дјецом, људи који раде флексибилно или они који годишњи одмор могу да помјере само неколико недјеља.
За њих се послије главне сезоне отвара необичан прозор: исто море, иста плажа и исти апартман могу коштати неупоредиво мање него само неколико недјеља раније.
Актуелне понуде показују да у септембру више не говоримо само о „мало јефтинијем“ одмору.
Говоримо о Грчкој за 75, 90, 120, 189 или 199 евра, зависно од дестинације и услова.
Ко још није потрошио годишњи одмор можда, дакле, није закаснио. Можда је само прескочио најскупљи дио љета, преноси Курир.
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