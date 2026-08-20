Према народном вјеровању једна ствар је послије Преображења строго забрањена

Аутор:АТВ редакција
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Преображење Господње обиљежава се 19. августа, а у народној традицији овај велики празник представљао је много више од једног датума у календару.
Наши стари вјеровали су да се управо тада природа полако мијења, да љето почиње да уступа мјесто јесени и да послије Преображења више ништа није сасвим исто.
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Отуда и позната народна изрека да се на Преображење „преображавају и гора и вода“.
А једно од вјеровања посебно се односило на дјецу: послије Преображења родитељи их више нису радо пуштали да се купају у ријекама и другим отвореним водама.
Према народном вјеровању, вода се послије 19. августа „преображава“ и постаје хладнија, због чега се говорило да више није вријеме за купање у ријекама.
У појединим крајевима ово правило схватано је веома озбиљно, па су старији упозоравали млађе да након Преображења не улазе у воду. У основи обичаја вјероватно је било и практично искуство генерација – приближавањем краја августа дан постаје краћи, ноћи свјежије, а температура воде може да почне да пада.
Важно је нагласити да је ријеч о народном вјеровању, а не црквеној забрани купања.
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На Преображење се традиционално говорило и да природа почиње да показује прве знаке јесени. Вјеровало се да лишће почиње да мијења боју, да ноћи постају хладније и да се мијења и сама вода.
Зато је овај празник у народу представљао својеврсну границу између два годишња доба.
Генерације које су одрастале уз ријеке добро памте упозорења старијих да купање послије Преображења треба завршити.
Иако данас знамо да сам датум 19. август не може да одреди да ли је вода безбједна за купање, иза старог обичаја крије се једна порука која и данас има смисла – услови у природним водама могу брзо да се промијене.
Температура воде, струјање, дубина, временски услови и уређено или неуређено купалиште много су важнији за безбједност дјетета од датума у календару. Зато дијете поред ријеке или језера треба да буде под сталним надзором одрасле особе, без обзира на дио љета.
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Преображење је у народном календару означавало тренутак када се људи полако окрећу јесени. Дани су све краћи, јутра и вечери постепено свежији, а почиње и период сазријевања бројних плодова.
Због тога су наши преци пажљиво посматрали природу и промјене које се догађају око овог празника, а многа од тих запажања временом су прерасла у обичаје и вјеровања која су баке и деке преносили дјеци и унуцима.
И зато, када вам неко каже да „послије Преображења нема купања“, иза те реченице није црквена забрана. То је траг једног старог народног правила којим су претходне генерације означавале да се љето приближава свом крају.
(Курир)
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