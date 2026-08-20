Бака од 98 година сломила кук, љекари УКЦ-а Српске је експресно вратили на ноге

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Хирурзи УКЦ-а Републике Српске за сат времена оперисали су баку стару 98 година која је приликом тешког пада сломила кук.
И не само то, љекари су баку експресно вратили на ноге, чему свједоче фотографије на којима се види како она стоји уз медицинско особље.
"Правовременом реакцијом наших медицинских професионалаца захват је урађен по хитном протоколу сат времена од пријема и повреде. Рани постоперативни ток протекао је уредно и без компликација. Код старијих пацијената с оваквим повредама вријеме је од пресудног значаја. Иако постоји мишљење да старија животна доб сама по себи искључује пацијента као кандидата за хитну операцију, медицинска пракса показује супротно, те пацијенти с преломом кука често су физички најспремнији за оперативно лијечење управо непосредно након повреде", објашњавају у УКЦ-у Српске.
Истиче се да свако одлагање хируршког захвата драстично повећава ризик од тешких и по живот опасних компликација, као што су, упала плућа (пнеумонија), тромбоемболијски догађаји, системске инфекције, декубиталне ране, опште и нагло погоршање општег здравственог стања.
"Код особа у дубокој старости, наведене компликације неријетко имају фаталан исход. Због тога поодмакла животна доб пацијенткиње у овом случају није била разлог за чекање, већ мотив за још бржу реакцију ортопедског и анестезиолошког тима", кажу у УКЦ-у и додају:
"Правовремена дијагностика, стручна процјена и ефикасно лијечење омогућили су да се избјегне непотребно одлагање и опасност од тешких посљедица. Овај случај потврђује основно правило у медицинском третману прелома кука у трећој доби брза и стручна реакција прави важну разлику између успјешног опоравка и по живот опасних компликација".
Хируршки тим чинили су главни оператер др Немања Томић, специјалиста ортопедије са трауматологијом, др Мирослав Пајић, специјализант ортопедије и траумотологије, анестезија; др Љубо Томић, др Селена Јеж, анестетичар Јована Зељковић, инструментарке Јеленка Сердар и Козма Дамјана Милосава Вукмировић, те помоћна радница Миломирка Дошлић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
14
04
14
01
13
55
13
50
13
49
Тренутно на програму