Од сутра ова 3 знака пливаће у новцу: Пун новчаник враћа мир

Аутор:АТВ редакција
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Сутра стиже спас за новчаник! За ова три знака 21. август доноси крај дугова и огроман новац који рјешава све рачуне и старе минусе.
Сутра, 21. августа, прича са парама окреће се наглавачке за рођене у знаку Бика, Водолије или Близанаца. Стиже уплата која ће вам омогућити да коначно видите крај дугова. Није ријеч о ситнишу, него о износу који сређује нагомилане рачуне и оне старе обавезе што вас мјесецима притискају.
Звијезде су се намјестиле тако да вам се новчаник напуни баш у тренутку када вам је најпотребније да се искобељате из минуса.
Бикови су радили и стрпљиво чекали, а сутра им лежу паре које су им остали дужни. Можда је у питању стари дуг који вам неко коначно враћа, можда заостала исплата која је мјесецима стајала у фирми. Одакле год да дође, та сума која сутра слети на рачун сређује вам цијелу финансијску слику.
Овај новац вам доноси миран сан. Прво што ћете урадити је да затворите минусе и рате које вас муче. За вас сутра почиње прави крај дугова. Нема више позајмљивања нити рачунања како да саставите крај с крајем до сљедећег мјесеца. Кад измирите све обавезе, остаје вам довољно да живите нормално и приуштите себи оно што вам треба.
Ви Водолије сте пазиле на сваки динар, па су се рачуни ипак накупили на гомилу. Сутра добијате прилику да то ријешите у једном потезу. Можда је то бонус на послу, можда продаја коју одавно планирате, али новац је ту и биће га довољно за све заостатке.
Ово је тренутак да скинете терет који носите на леђима. Кад те паре стигну, ваш приоритет је да исплатите све што сте остали дужни другима. То је тај крај дугова о којем сте размишљали сваки пут кад погледате у неплаћене уплатнице на столу. Од сутра окрећете нову страну, без дуговања према банкама или било коме другом. Опет ћете имати свој новац у џепу и мирну главу.
Близанци су се мјесецима натезали са парама и крпили рупе, али сутра стиже вијест која све то прекида. Вама новац не долази на кашичицу, него у комаду који нисте очекивали, можда као исплата на коју сте сасвим заборавили или као изненадна прилика да дебело наплатите свој труд. Та сума је довољно велика да једним потезом обрише све оно што вас је до јуче гушило.
Када сутра легну те паре, осјетићете оно право олакшање јер долази крај дугова и оног сталног прерачунавања колико вам је остало у новчанику. Нећете више морати да правите спискове шта је хитније за плаћање, јер ћете моћи да затворите све одједном.
Немојте само сједити и чекати – провјерите рачуне и јавите се људима који вам дугују новац. Срећа прати оне који су спремни да узму оно што им припада.
За ова три знака, 21. август доноси тренутак када се све мијења. Ове паре искористите паметно! Прво затворите дугове који вас већ дуго вуку уназад, а онда коначно одахните. Крај дугова донијеће вам мир који сте дуго чекали. Сутра је ваш дан – искористите га да једном заувијек оставите дугове и бриге иза себе, преноси Крстарица.
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