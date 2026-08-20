Пацијент из Бањалуке хеликоптером превезен у Београд

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су превезли пацијента из Универзитетског клиничког центра Српске до Београда, гдје ће бити настављено његово лијечење, речено је Срни у у МУП-у Српске.
Овај хитни ваздушни медицински транспорт реализован је јуче.
Припадници Управе су у сарадњи са надлежним здравственим службама Републике Српске опредијељени да пацијент што прије и што сигурније буде доведен до одговарајуће медицинске установе, уз очување његових виталних функција.
Припадници Управе за ваздухопловство у овој години реализовали су 75 ваздушних медицинских транспорта пацијената, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
5 ч24
Република Српска
5 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
1 д29
Најновије
Најчитаније
14
11
14
04
14
01
13
55
13
50
Тренутно на програму