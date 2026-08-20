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Пацијент из Бањалуке хеликоптером превезен у Београд

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:49

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су превезли пацијента из Универзитетског клиничког центра Српске до Београда, гдје ће бити настављено његово лијечење, речено је Срни у у МУП-у Српске.

Овај хитни ваздушни медицински транспорт реализован је јуче.

Припадници Управе су у сарадњи са надлежним здравственим службама Републике Српске опредијељени да пацијент што прије и што сигурније буде доведен до одговарајуће медицинске установе, уз очување његових виталних функција.

Припадници Управе за ваздухопловство у овој години реализовали су 75 ваздушних медицинских транспорта пацијената, преноси Срна.

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Тагови :

Београд

Бања Лука

УКЦ Републике Српске

Медицински транспорт

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