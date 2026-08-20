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Предложен притвор осумњиченом Нихаду Бјелаку код којег је заплијењено 73 килограма дроге

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:47

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Дрога пронађена код Нихада Бјелака
Фото: Тужилаштво Кантона Сарајево

Поступајући тужилац Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Нихаду Бјелаку осумњиченом за кривична дјела недозвољена производња и стављање у промет опојних дрога, неовлаштено држање оружја и напад на полицијске службенике.

Притвор му је предложен због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.

Бјелака су 18. августа, у улици Крањчевићева у Сарајеву, под надзором Тужилаштва КС ухапсили полицијски службеници Федералне управе полиције.

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Наиме, приликом полицијске контроле, осумњичени се првобитно оглушио о наређење да стане, а потом аутомобилом кренуо великом брзином према полицијским службеницима, због чега су се морали склонити, након чега је возило заустављено блокадом, саопштено је из Тужилаштва.

Приликом претреса његовог аутомобила, пронашли су 73 килограма марихуане, те пиштољ с 11 метака којег је одбацио током покушаја бијега. Истрага у предмету се наставља.

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Таг :

Дрога

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