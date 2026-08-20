Због великог пожара у овом дијелу Србије проглашена ванредна ситуација

Аутор:АТВ редакција
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На дијелу општине Бела Црква проглашена је ванредна ситуација због великог пожара у Трујином насељу, Кајтасову и Гребенцу, који се налазе у Делиблатској пешчари.
С обзиром на то да пожар угрожава безбједност људи, имовину и животну средину, наложене су неопходне мјере заштите, саопштено је из општинског Штаб за ванредне ситуације.
Пожар у Делиблатској пешчари избио је 5. августа и у међувремену захватио више од 3.500 хектара.
(Срна)
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