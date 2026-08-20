Logo

Због великог пожара у овом дијелу Србије проглашена ванредна ситуација

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 11:42

Коментари:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

На дијелу општине Бела Црква проглашена је ванредна ситуација због великог пожара у Трујином насељу, Кајтасову и Гребенцу, који се налазе у Делиблатској пешчари.

С обзиром на то да пожар угрожава безбједност људи, имовину и животну средину, наложене су неопходне мјере заштите, саопштено је из општинског Штаб за ванредне ситуације.

Пожар у Делиблатској пешчари избио је 5. августа и у међувремену захватио више од 3.500 хектара.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Србија

ванредна ситуација

Коментари (0)

Прочитајте више

Игор Арсенић ухапшен због сумње да је палицом тукао Џајића

Хроника

Игор Арсенић ухапшен због сумње да је палицом тукао Џајића

2 ч

12
Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

Сцена

Инфлуенсерка преминула након естетске операције

2 ч

0
Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на конференцији за медије, 5. јула.

БиХ

Злоупотреба ресурса: Станивуковићу казна 7.000, његовом ПСС-у 12.500 КМ

2 ч

12
Због планирања терористичког напада приведена двојица мушкараца

Свијет

Због планирања терористичког напада приведена двојица мушкараца

2 ч

0

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Србија

Мушкарац пронађен мртав након стравичне експлозије у породичној кући

5 ч

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Србија

У Србији и даље активно више пожара: У гашењу учествује и руски авион

7 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Експлозија сравнила кућу са земљом: Извучено тијело мушкарца!

15 ч

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Србија

Експлозија у Великој Моштаници: Разорни удар срушио цијелу кућу, има затрпаних?

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

11

Ускоро би путем порука на ТикТоку могао стизати новац

14

04

Пробудило га је звоно, а никога није било испред: Снимак камере открио језив детаљ

14

01

Тихи потрошач: Овај уређај гута струју 24 сата, а тога нисте свјесни

13

55

Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

13

50

Битно: Почетак нове школске године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима