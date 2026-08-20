Злоупотреба ресурса: Станивуковићу казна 7.000, његовом ПСС-у 12.500 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ казнила је данас коалицију Драшко Станивуковић - Покрет сигурна Српска (ПСС) са укупно 12.500 КМ, а Станивуковића са 7.000 КМ због преурањене изборне кампање и злоупотребе јавних ресурса.
Коалиција Драшко Станивуковић - ПСС кажњена је у једном предмету са 7.000 КМ јер је утврђено да је овај политички субјект спроводећи иницијативу "Здравље без пореза" водио преурањену изборну кампању и извршио злоупотребу јавних средстава и ресурса, преноси "Срна".
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У ову иницијативу били су укључени кандидати ове коалиције Небојша Дринић и Игор Радојичић, који је кажњен са 3.000 КМ, а Станивуковић са 4.000 КМ.
Коалиција Драшко Станивуковић - ПСС кажњена је у другом предмету са 5.500 КМ, док су Станивуковић и кандидат ПСС Александар Симић кажњени са по 3.000 КМ јер је утврђено да су изјавама на једној од конференција за медије водили преурањену кампању.
СДП је за преурањену кампању кажњен са укупно 9.500 КМ, јер је у два одвојена предмета утврђена повреда Изборног закона зато што је СДП Чапљина на друштвеним мрежама водио преурањену кампању промовишући кандидата Дениса Бећировића. Казна за то је 4.500 КМ.
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Због промоције Зукана Хелеза на друштвеним мрежама коју је вршио Кантонални одбор Средњобосанског кантона СДП је кажњен са 5.000 КМ.
СНСД је кажњен са 6.500 КМ за преурањену кампању, јер је утврђено да је прекршен Изборни закон објавом СНСД-а Шековићи на друштвеним мрежама о радовима у овој општини која је окарактерисана као промоција ове странке.
За исти прекршај СДА је кажњена са 5.500 КМ јер је СДА Нови Град на друштвеним мрежама промовисала инфраструктурне радове у овој општини као своју заслугу.
Коалиција Народ и правда и Странка пензионера-умировљеника БиХ, као и кандидат овог политичког субјекта Аднан Делић кажњени су са по 3.000 КМ, јер је Делић на друштвеним мрежама водио преурањену кампању.
ЦИК је донио закључак о покретању поступка против предсједника Уједињене Српске Ненада Стевандића због његових изјава које су пренесене у јавном простору, јер, према наводима ЦИК-а, могу довести у питање интегритет изборног процеса и сугеришу коруптивне радње у вези са опремом и техничком припремом избора.
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Усвојен је и захтјев за додјелу средстава из буџета за наредну годину од укупно 5.694.000 КМ, а захтјев се односи на непосредну потрошњу.
Како је наведено, текући издаци су 5.594.000 КМ планирани су на бази извршења из претходних година, док су капитални издаци 100.000 КМ и односе се на реконструкцију и одржавање зграде ЦИК-а.
"Приходи су 880.000 КМ и односе се на приходе од казни и такси за учешће на општим изборима ове године", наведено је на сједници.
Усвојена је и одлука о висини накнаде за рад бирачких одбора за спровођење општих избора ове године.
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