Logo

Због планирања терористичког напада приведена двојица мушкараца

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 11:33

Коментари:

0
Због планирања терористичког напада приведена двојица мушкараца

Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је да су њени агенти привели двојицу мушкараца у Луганској Народној Републици /ЛНР/ због планирања терористичког напада на регионално Министарство унутрашњих послова.

Из регионалне дирекције речено је агенцији РИА Новости да су двојица мушкараца била умијешана у чин велеиздаје.

Шеранић у Требињу

Друштво

Хоће ли се мијењати критеријуми за личне инвалиднине у Српској

ФСБ наводи да је један од приведених становник Белогодског округа и да га је регрутовала Служба безбједности Украјине /СБУ/ приликом посјете Харкову. Он се касније повезао са другим приведеним, који је становник Марковског округа.

У току је истага о свим незаконитим активностима приведених.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

ФСБ

Терористички напад

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Хеликоптерска јединица МУП-а Српске

Друштво

Тинејџерка хеликоптером хитно превезена на УКЦ Српске

2 ч

0
Опасан вирус однио 13 живота, нагло расте број обољелих

Свијет

Опасан вирус однио 13 живота, нагло расте број обољелих

3 ч

0
Ухапшена због крађе хране из тржног центра

Хроника

Ухапшена због крађе хране из тржног центра

3 ч

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Република Српска

Пацијент из Бањалуке хеликоптером превезен у Београд

3 ч

0

Више из рубрике

Грчка плажа, море

Свијет

Грчка почела да "поклања" аранжмане: Море и смјештај коштају мање од вечере

2 ч

0
Опасан вирус однио 13 живота, нагло расте број обољелих

Свијет

Опасан вирус однио 13 живота, нагло расте број обољелих

3 ч

0
Принц Хари и Меган Маркл

Свијет

Принц Хари и Меган Маркл се враћају у Велику Британију

3 ч

0
Замућен покрет брзог воза који полази са перона модерне градске станице.

Свијет

Брзи воз усмртио четворицу радника

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

11

Ускоро би путем порука на ТикТоку могао стизати новац

14

04

Пробудило га је звоно, а никога није било испред: Снимак камере открио језив детаљ

14

01

Тихи потрошач: Овај уређај гута струју 24 сата, а тога нисте свјесни

13

55

Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

13

50

Битно: Почетак нове школске године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима