Због планирања терористичког напада приведена двојица мушкараца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је да су њени агенти привели двојицу мушкараца у Луганској Народној Републици /ЛНР/ због планирања терористичког напада на регионално Министарство унутрашњих послова.
Из регионалне дирекције речено је агенцији РИА Новости да су двојица мушкараца била умијешана у чин велеиздаје.
Друштво
Хоће ли се мијењати критеријуми за личне инвалиднине у Српској
ФСБ наводи да је један од приведених становник Белогодског округа и да га је регрутовала Служба безбједности Украјине /СБУ/ приликом посјете Харкову. Он се касније повезао са другим приведеним, који је становник Марковског округа.
У току је истага о свим незаконитим активностима приведених.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
11
14
04
14
01
13
55
13
50
Тренутно на програму