Logo

Опасан вирус однио 13 живота, нагло расте број обољелих

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 11:15

Коментари:

0
Опасан вирус однио 13 живота, нагло расте број обољелих
Фото: АТВ

Број заражених вирусом Западног Нила нагло расте у Грчкој, гдје је широм земље од почетка године забиљежено 157 случајева, а чак 13 особа је преминуло, саопштиле су здравствене власти.

Према подацима грчког Завода за јавно здравство, број случајева се у посљедњих неколико седмица готово учетворостручио у односу на крај јула, када су била пријављена 42 случаја. Већина заражених откривена је на ширем подручју Атине.

Посебно забрињава чињеница да су поједини пацијенти развили тешке облике болести централног нервног система, међу којима су енцефалитис, менингитис и друге неуролошке компликације.

Вирус Западног Нила преносе комарци. Иако већина инфекција пролази без симптома или узрокује благу клиничку слику, тежи облици болести углавном се јављају код старијих особа и хроничних болесника. Пораст броја заражених биљежи се и у другим дијеловима јужне Европе, због чега је Свјетска здравствена организација (СЗО) позвала на повећану будност, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

епидемија

вирус Западног Нила

Грозница Западног Нила

заражени

Коментари (0)

Прочитајте више

Ухапшена због крађе хране из тржног центра

Хроника

Ухапшена због крађе хране из тржног центра

3 ч

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Љубав и секс

Једна навика послије свађе највише уништава бракове

3 ч

0
Свадба за памћење: Упалили камионе и шлеперима кренули по младу

Љубав и секс

Свадба за памћење: Упалили камионе и шлеперима кренули по младу

3 ч

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

Од сутра ова 3 знака пливаће у новцу: Пун новчаник враћа мир

3 ч

0

Више из рубрике

Принц Хари и Меган Маркл

Свијет

Принц Хари и Меган Маркл се враћају у Велику Британију

3 ч

0
Замућен покрет брзог воза који полази са перона модерне градске станице.

Свијет

Брзи воз усмртио четворицу радника

3 ч

0
Новац

Свијет

Огромна плата, плаћен смјештај: Да ли је ово посао из снова

4 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.

Свијет

Сударили се авион и хеликоптер у ваздуху: Има мртвих

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

11

Ускоро би путем порука на ТикТоку могао стизати новац

14

04

Пробудило га је звоно, а никога није било испред: Снимак камере открио језив детаљ

14

01

Тихи потрошач: Овај уређај гута струју 24 сата, а тога нисте свјесни

13

55

Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

13

50

Битно: Почетак нове школске године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима