Опасан вирус однио 13 живота, нагло расте број обољелих

Аутор:АТВ редакција
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Број заражених вирусом Западног Нила нагло расте у Грчкој, гдје је широм земље од почетка године забиљежено 157 случајева, а чак 13 особа је преминуло, саопштиле су здравствене власти.
Према подацима грчког Завода за јавно здравство, број случајева се у посљедњих неколико седмица готово учетворостручио у односу на крај јула, када су била пријављена 42 случаја. Већина заражених откривена је на ширем подручју Атине.
Посебно забрињава чињеница да су поједини пацијенти развили тешке облике болести централног нервног система, међу којима су енцефалитис, менингитис и друге неуролошке компликације.
Вирус Западног Нила преносе комарци. Иако већина инфекција пролази без симптома или узрокује благу клиничку слику, тежи облици болести углавном се јављају код старијих особа и хроничних болесника. Пораст броја заражених биљежи се и у другим дијеловима јужне Европе, због чега је Свјетска здравствена организација (СЗО) позвала на повећану будност, преноси Дневник.хр.
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