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Огромна плата, плаћен смјештај: Да ли је ово посао из снова

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:03

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Апликација за лични развој "РајзГајд" тражи особу за посао који ће радити осам недјеља, а за који ће бити дебело плаћена, уз обезбијеђен пут и смјештај.

Посао подразумијева два мјесеца путовања по Европи, разговора са непознатим људима.

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Плата за ово износи 3.000 долара, односно око 2.630 евра мјесечно. Компанија покрива и трошкове авионских карата, хотела и активности током путовања.

Гдје се путује

Радно мјесто названо је "глобални истраживач харизме", а задатак изабраног кандидата биће да утврди у којим европским градовима је најлакше започети разговор са непознатом особом. Резултати би требало да послуже за израду Европског индекса харизме.

Изабрани кандидат путоваће у Рим, Барселону, Лисабон, Париз, Даблин, Атину, Амстердам и Берлин.

Током боравка у сваком граду разговараће са непознатим људима и биљежити своја искуства. Градови ће бити оцјењивани према срдачности становника, њиховој спремности на разговор и томе колико им је лако прићи.

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Посао траје осам недјеља, а кандидат мора да буде спреман да током тог периода практично живи "из кофера".

Од кандидата се тражи да буде енергичан, комуникативан, самосталан и да ужива у упознавању људи. Неопходна је и могућност путовања унутар Европске уније, док је познавање још једног језика предност.

Плаћен смјештај

"РајзГајд" за овај посао нуди мјесечну зараду од 3.000 долара, што је око 2.630 евра.

Пошто ангажман траје два мјесеца, кандидат би за тај период требало да заради укупно око 5.260 евра.

Поред зараде, компанија плаћа авионске карте, хотелски смјештај и активности предвиђене током путовања, па ти трошкови не падају на терет изабраног кандидата.

Шта треба за пријаву?

Заинтересовани кандидати уз биографију треба да пошаљу видео у трајању од три до четири минута у којем ће објаснити због чега сматрају да би били добар избор за овај посао.

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У пријави се траже и везе ка јавним профилима кандидата на друштвеним мрежама, попут Инстаграма или ТикТока.

Изабрани кандидат ће тако током два мјесеца практично бити плаћен да путује кроз осам европских градова и разговара са њиховим становницима, а прикупљена искуства биће искоришћена за рангирање градова према томе колико је у њима једноставно започети разговоr, prenosi "Employeebenefits".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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