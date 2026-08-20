Бањалучани ове аутомобиле просто обожавају

Аутор:АТВ редакција
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Купци у Бањалуци већ дуже вријеме јасно показују које им категорије возила највише одговарају, а највећи и далеко најзаступљенији број возача бира кросовер и СУВ моделе.
Славко Гашпаревић из Ауто салона Крамар за "БЛ портал" каже да овај тренд не доминира само ове године, наглашавајући да је то профил возила који је у потпуности преузео тржиште.
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Према његовим ријечима, уназад двије-три године ови модели су преузели примат, а када је ријеч о конкретним моделима, тражи се доста тога – од приступачнијих градских опција до врхунских модела премијум класе.
"То су варијације возила, сад све зависи од цјеновног ранга. Међу најтраженијим су Рено Каптур, Рено Кађар, па Пежо 2008, Пежо 3008, Цитроен Ц5 Еркрос, као и премијум класе као што су Тигуан, Мерцедес ГЛЦ, Сеат Атека, Шкода Карок, Шкода Кодиак", објашњава Гашпаревић.
Поскупљење нових возила директно се одразило и на тржиште половних аутомобила, јер једно нужно прати друго.
Гашпаревић објашњава да је ауто-индустрија међу посљедњима дошла на ред када су у питању поскупљења, али и да су се цијене нових аутомобила знатно повећале, што је аутоматски подигло и цијене на тржишту половњака.
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"Прво, кад се корона десила, кренула је прича о основним животним намирницама, па се та прича наставила и онда се на крају дошло и до ауто-индустрије. Цијене и нових и половних аута су знатно скочиле, што се тиче наше продаје, она је стабилна", каже Гашпаревић.
За очувана возила старости до пет или шест година, са провјереним поријеклом, цијене варирају у прилично широком распону, у зависности од стања и опреме.
"Зависно од модела, километраже, године и опреме, то су углавном возила од 25.000 до 100.000 марака. То је цјеновни ранг модела које ми нудимо", каже Гашпаревић.
Занимљиво је и како су се навике и финансијска издвајања купаца прилагодили новој реалности.
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Због скока цијена, праг улагања у аутомобил значајно се помјерио у односу на раније године.
"Људима је наравно требало неко вријеме да се навикну на тај раст цијена, али ако погледате, видите да је град пун аута. Живот иде даље, што се каже, људи се сналазе. Једноставно, прије се за ауто одвајало 20-30, сад се одваја 40, 50, 60 хиљада марака. То је једноставно дошло на своје", објашњава Гашпаревић и додаје да наши људи, генерално, воле да имају лијеп аутомобил.
"Кад човјек размишља о куповини аута, прво погледа које су цијене нових аута, па онда размишља и о половним аутомобилима и ту негдје се прави компромис", каже он.
Гашпаревић, ипак, савјетује све купце да буду опрезни, да анализирају властите потребе и да се не поводе слијепо за понудама са огласника које на први поглед делују привлачно.
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"Враћамо се на буџет. Буџет је тај који диктира. Увијек савјетујемо наше купце прије саме куповине. Прво саслушамо потребе људи, за шта ће се ауто користити и видимо у ком се буџету крећу и онда по томе нудимо да нађемо неку златну средину, да имају најбољи омјер уложеног и добијеног", каже он.
Уједно упозорава да најјефтиније опције на папиру или на сликама, у пракси често знају испасти најскупље.
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"Можете ви купити јако, јако добар ауто сад и за 20.000 марака, а исто тако можете купити јако добар ауто и за 100.000 марака. Али, исто тако можете купити и лош у тим цјеновним ранговима. Кад отворите огласе, ви можете видјети ауто на слици и закључити да је то добар бренд и добар ауто и цијена је, хајмо рећи, приступачна, али заборавите шта се крије испод и шта вас чека у некој краћој будућности возећи тај ауто. И онда ту креће главобоља", каже Гашпаревић, наглашавајући да избор провјереног ауто-салона, инсистирање на писаној гаранцији за километражу и техничку исправност, али и реално усклађивање жеља са буџетом остају једини сигуран пут до возила које ће трајати.
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