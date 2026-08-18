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Тојота повлачи више од 48.000 возила

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 15:51

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Тојота корпорација јапански је произвођач аутомобила са сједиштем у граду Тојоти.
Фото: pexels/Valeriia Miller

Јапански произвођач аутомобила "Тојота" повлачи 48.280 возила у Сједињеним Државама због ризика од одвајања резервоара за уље, саопштила је Национална управа за безбједност саобраћаја на ауто-путевима.

"`Тојота` повлачи одређена возила `такома` из 2024. и 2025. године. Метални носачи на предњим и задњим амортизерима могу кородирати, што може довести до одвајања резервоара за уље", наводи се у саопштењу.

Одвајање спољног резервоара за уље може представљати опасност на путу и повећати ризик од саобраћајне незгоде, навела је Управа, преноси Срна.

"Овлаштени продавци ће бесплатно обавити преглед и, уколико буде потребно, замјену предњих и задњих амортизера. Обавјештења о повлачењу требало би да буду послата власницима 21. септембра", додаје се у саопштењу.

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Тагови :

Тојота

Америка

Аутомобил

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