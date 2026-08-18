Тојота повлачи више од 48.000 возила

Аутор:АТВ редакција
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Јапански произвођач аутомобила "Тојота" повлачи 48.280 возила у Сједињеним Државама због ризика од одвајања резервоара за уље, саопштила је Национална управа за безбједност саобраћаја на ауто-путевима.
"`Тојота` повлачи одређена возила `такома` из 2024. и 2025. године. Метални носачи на предњим и задњим амортизерима могу кородирати, што може довести до одвајања резервоара за уље", наводи се у саопштењу.
Одвајање спољног резервоара за уље може представљати опасност на путу и повећати ризик од саобраћајне незгоде, навела је Управа, преноси Срна.
"Овлаштени продавци ће бесплатно обавити преглед и, уколико буде потребно, замјену предњих и задњих амортизера. Обавјештења о повлачењу требало би да буду послата власницима 21. септембра", додаје се у саопштењу.
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