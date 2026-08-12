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"Тојота" повлачи 655.000 возила због грешке на дисплеју

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 11:40

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Тојота ауто волан марка аута
Фото: Tanjug/ Shakeel Ahmad

Произвођач аутомобила "Тојота" потврдио је да повлачи са тржишта око 655.000 возила марке "Кемри" широм свијета због грешке на дисплеју која би приликом покретања возила могла да онемогући сигнализацију, попут показивача правца и свјетала упозорења.

Већина тих возила продата је у САД, гдје је проблем присутан код више од 508.000 хибридних "кемрија" произведених ове и прошле године, преноси АП.

Према документима које је објавила америчка Национална управа за безбједност саобраћаја на путевима, ова возила имају проблем са дисплејом од седам инча, преко којег је повезана свјетлосна сигнализација и упозорења, а који приликом покретања може остати без приказа.

Осим показивача правца и свјетала упозорења, због овог проблема можда неће функционисати ни одређена упозорења, попут подсјетника за везивање сигурносног појаса и звучног сигнала који упозорава да је кључ остао у брави, преноси Срна.

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Тагови :

Тојота

повучена аута из продаје

Аутомобил

производња

грешка на дисплеју

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