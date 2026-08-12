За седам мјесеци 1.499 удеса у којима су учествовали млади возачи

Аутор:АТВ редакција
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На путевима у Републици Српској је за седам мјесеци ове године евидентирано 1.499 саобраћајних незгода у којима су учествовали млади возачи, односно возачи стари до 21 године или са три године возачког искуства, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Српске.
У девет саобраћајних несрећа било је погинулих, а у 76 удеса учесници су задобили тешке тјелесне повреде.
Када је ријеч о грешкама које су довеле до саобраћајних незгода, најдоминантнија је неприлагођена и непрописна брзина.
Из МУП-а су навели да је у чак осам саобраћајних незгода са смртно страдалим лицима брзина била основни узрок, као и у 24 удеса који су за посљедицу имали тешке тјелесне повреде учесника.
Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске покренуло је превентивну кампању "Брзина је избор! Посљедице нису.", усмјерену првенствено на младе возаче, са циљем подизања свијести о опасностима неприлагођене брзине возила и њеним могућим посљедицама по живот свих учесника у саобраћају.
"Брзина није само број на брзиномјеру. Она често представља разлику између правовремене реакције и саобраћајне незгоде, између сигурног доласка и трагедије. Свака одлука за воланом носи одговорност", наведено је у саопштењу.
Из МУП-а апелују на младе возаче да не дозволе да неколико минута брже вожње промијени цијели њихов живот.
"Поштујте ограничења брзине, прилагодите вожњу условима на путу и користите сигурносни појас. Брзина је избор! Посљедице нису", нагласили су из МУП-а Републике Српске, преноси Срна.
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