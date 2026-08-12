Logo

За седам мјесеци 1.499 удеса у којима су учествовали млади возачи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 12:25

Коментари:

0
МУП Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

На путевима у Републици Српској је за седам мјесеци ове године евидентирано 1.499 саобраћајних незгода у којима су учествовали млади возачи, односно возачи стари до 21 године или са три године возачког искуства, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Српске.

У девет саобраћајних несрећа било је погинулих, а у 76 удеса учесници су задобили тешке тјелесне повреде.

Када је ријеч о грешкама које су довеле до саобраћајних незгода, најдоминантнија је неприлагођена и непрописна брзина.

Из МУП-а су навели да је у чак осам саобраћајних незгода са смртно страдалим лицима брзина била основни узрок, као и у 24 удеса који су за посљедицу имали тешке тјелесне повреде учесника.

Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске покренуло је превентивну кампању "Брзина је избор! Посљедице нису.", усмјерену првенствено на младе возаче, са циљем подизања свијести о опасностима неприлагођене брзине возила и њеним могућим посљедицама по живот свих учесника у саобраћају.

"Брзина није само број на брзиномјеру. Она често представља разлику између правовремене реакције и саобраћајне незгоде, између сигурног доласка и трагедије. Свака одлука за воланом носи одговорност", наведено је у саопштењу.

Из МУП-а апелују на младе возаче да не дозволе да неколико минута брже вожње промијени цијели њихов живот.

"Поштујте ограничења брзине, прилагодите вожњу условима на путу и користите сигурносни појас. Брзина је избор! Посљедице нису", нагласили су из МУП-а Републике Српске, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Саобраћајна несрећа

Возачи

Брзина је избор Посљедице нису

Полицијска акција

Коментари (0)

Више из рубрике

ЦЕНТАР ЗА ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Друштво

Сајам "Жене на селу- темељ наше заједнице"

1 д

0
Преминула Мирјана Градина

Друштво

Преминула Мирјана Градина

1 д

0
Министарство унутрашњих послова полиција

Друштво

МУП Српске: Брзина је избор, посљедице нису!

1 д

0
Или мобилни или волан акција за возаче

Друштво

Више од 3.000 казни због кориштења телефона током вожње

1 д

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима