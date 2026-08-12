Ватрогасни савез Српске упозорава: Не палите ватру на отвореном

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Ватрогасног савеза Републике Српске Горан Стојаковић истакао је да је усљед сушног и изразито топлог периода повећан ризик од пожара, те апеловао на грађане да не пале ватру на отвореном.
"Тренутно је знатно повећан број интервенција на отвореном, а због исушености тла и вегетације - ове пожаре је теже гасити и контролисати. Због брзог ширења пожара чести су случајеви да у појединим мјестима долази до угрожености кућа и локалног становништва", упозорио је Стојаковић.
Стојаковић је апеловао на грађане да не спаљују суву траву, коров, нити други пољопривредни отпад, као и да приликом боравка у природи не пале ватру, не бацају опушке, не пале осињаке и да избјегавају роштиљања на критичним мјестима, саопштено је из Ватрогасног савеза Српске.
"Потребно је да се предузму додатне мјере опреза и код пољопривредних и других радова", рекао је Стојаковић.
Он је указао да најмања непажња и извор паљења у овако неповољним условима могу довести до несагледивих посљедица, те напоменуо да грађани, уколико уоче знакове пожара, треба да одмах позову ватрогасце на број 123.
Због непоштивања законских одредаба Републике Српске у вези забране паљења, као и изазивања пожара који су проузроковали штету, прописане су новчане казне за физичка лица, али и кривична одговорност и затворске казне, преноси Срна.
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