Logo

Ватрогасни савез Српске упозорава: Не палите ватру на отвореном

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 13:15

Коментари:

0
Ватрогасни савез Републике Српске
Фото: Vatrogasni savez Republike Srpske

Предсједник Ватрогасног савеза Републике Српске Горан Стојаковић истакао је да је усљед сушног и изразито топлог периода повећан ризик од пожара, те апеловао на грађане да не пале ватру на отвореном.

"Тренутно је знатно повећан број интервенција на отвореном, а због исушености тла и вегетације - ове пожаре је теже гасити и контролисати. Због брзог ширења пожара чести су случајеви да у појединим мјестима долази до угрожености кућа и локалног становништва", упозорио је Стојаковић.

Стојаковић је апеловао на грађане да не спаљују суву траву, коров, нити други пољопривредни отпад, као и да приликом боравка у природи не пале ватру, не бацају опушке, не пале осињаке и да избјегавају роштиљања на критичним мјестима, саопштено је из Ватрогасног савеза Српске.

"Потребно је да се предузму додатне мјере опреза и код пољопривредних и других радова", рекао је Стојаковић.

Он је указао да најмања непажња и извор паљења у овако неповољним условима могу довести до несагледивих посљедица, те напоменуо да грађани, уколико уоче знакове пожара, треба да одмах позову ватрогасце на број 123.

Због непоштивања законских одредаба Републике Српске у вези забране паљења, као и изазивања пожара који су проузроковали штету, прописане су новчане казне за физичка лица, али и кривична одговорност и затворске казне, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ватрогасни савез РС

Горан Стојаковић

апел грађанима

суша

пожар

Коментари (0)

Више из рубрике

МУП Српске

Друштво

За седам мјесеци 1.499 удеса у којима су учествовали млади возачи

1 д

0
ЦЕНТАР ЗА ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Друштво

Сајам "Жене на селу- темељ наше заједнице"

1 д

0
Преминула Мирјана Градина

Друштво

Преминула Мирјана Градина

1 д

0
Министарство унутрашњих послова полиција

Друштво

МУП Српске: Брзина је избор, посљедице нису!

1 д

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима