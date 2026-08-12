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У Грчкој имате бесплатан смјештај и храну на рајском острву - ово су услови

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 12:27

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Грчка, острво Сирос
Фото: Pexels

Азил "Syros Cats", који се налази на грчком острву Сирос, нуди јединствену прилику за све љубитеље животиња из целог света. Ова пионирска невладина организација за заштиту животиња на архипелагу Киклади већ припрема волонтерски програм за 2027. годину, а пријаве се отварају у септембру 2026. године.

Програм подразумева рад од пет сати дневно, шест дана недељно, на збрињавању напуштених мачака на острву.

Шта све обухвата програм?

Волонтерима су обезбеђене следеће погодности:

Смештај: Приватна соба у кући коју волонтери деле.Храна и трошкови: Основне намирнице укључујући бесплатан доручак, као и плаћене рачуне за воду, струју и интернет.Слободно време: Један слободан дан недељно резервисан за истраживање и уживање на острву.

Важна напомена о трошковима: Волонтери сами сносе трошкове авионског превоза до Грчке, трајекта до Сироса, као и обавезног међународног путног осигурања. Ручак, вечера, приватни излети, куповина и превоз по острву такође нису обухваћени програмом, пренео је Мондо.

Које су обавезе волонтера?

Радни дан траје пет сати, а задаци су углавном усмерени на свакодневну бригу о мачкама:

  • Храњење и обезбеђивање свеже воде.
  • Чишћење посипа, дезинфекција кавеза и одржавање просторија азила.
  • Администрирање лекова болесним мачкама (увек под надзором тима).
  • Дружење, играње са мачкама и помоћ око прања ћебади и посуђа.

Који су услови за пријаву?

Да бисте учествовали у програму, потребно је да испуњавате следеће критеријуме:

Године и језик: Најмање 18 година и добро познавање енглеског језика ради комуникације са међународним тимом.Трајање боравка: Минимум месец дана (предност имају кандидати који могу да остану дуже).Физичка спрема и љубав према животињама: Добра физичка кондиција за свакодневне послове, уз неизоставну љубав према мачкама и стрпљење.

За пријаву и детаљније информације можете посетити званичну веб-страницу азила "Syros Цатс", где се налази контакт образац, или пратити њихове профиле на друштвеним мрежама Инстаграм и Facebook, где редовно објављују све рокове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Грчка

Љетовање

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