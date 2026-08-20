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Здравко Чолић је на почетку каријере користио друго име

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:03

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Здравко Чолић пјевач музика популарни пјевач Балкан
Фото: Zdravko Čolić/Instagram/printscreen

Здравко Чолић је дефинитивно једна од највећих звијезда на Балкану. Пјевач је каријеру започео давне 1968. године у једном бенду, а већ након 4 године, 1972. започео је соло каријеру и све остало је историја.

Међутим, Чола је увијек паметне потезе правио у каријери па је тако због људи из Њемачке, имао потпуно другачије име. Он је покушавао да се пробије на страном тржишту и то под умјетничким именом Дравцо.

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Продуценти су му тада рекли да ће тако Нијемцима бити лакше да изговоре и запамте његово име.

У том периоду снимио је и неколико пјесама на њемачком језику, као што су "Madre Mia", "Rock 'n Roll Himmel" и "Alles was ich hab", све у покушају да освоји тамошњу публику.

Међутим, иако је пробао да "прескочи границе", Чола је убрзо схватио да му није до селидбе у Њемачку и одустао је од те идеје, пише Стил.

Ипак, то га није спријечило да експериментише и касније, па је снимио и пар пјесама на енглеском, укључујући "Light Me" и "I'm Robot Man".. На крају, схватио је да је најљепше пјевати на језику који осјећаш и остао је краљ Балкана.

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Мало ко зна да један од највећих пјевача на овим просторима Здравко Чолић потиче из породице херцеговачких кнезова. У селу Влаховићи, поред Љубиња, и данас стоји стара породична кућа, а на њој врата која је његов прадеда својевремено пронашао и вратио након што су била однесена.

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Тагови :

Здравко Чолић

Пјевач

естрада

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