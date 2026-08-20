Брзи воз усмртио четворицу радника

Аутор:АТВ редакција
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Најмање четворица радника погинула су када их је ударио брзи воз на станици "Шин Канума" у јапанској префектури Точиги, јавио је медијски сервис НХК, позивајући се на полицију.
Према извјештајима полиције, четворица погинулих су у тренутку несреће вршили радове на прузи.
Сва четворица су превезена у болницу без свијести, а полиција је касније потврдила њихову смрт, преноси Срна.
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