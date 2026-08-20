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Брзи воз усмртио четворицу радника

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:43

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Замућен покрет брзог воза који полази са перона модерне градске станице.
Фото: Ingo Joseph/Pexels

Најмање четворица радника погинула су када их је ударио брзи воз на станици "Шин Канума" у јапанској префектури Точиги, јавио је медијски сервис НХК, позивајући се на полицију.

Према извјештајима полиције, четворица погинулих су у тренутку несреће вршили радове на прузи.

Сва четворица су превезена у болницу без свијести, а полиција је касније потврдила њихову смрт, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

погинули радници

Токио

Воз

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