Оружане снаге БиХ учествују у гашењу два пожара

Аутор:АТВ редакција
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У гашењу пожара на подручју Невесиња и Босанског Грахова и данас учествују Оружане снага БиХ.
Хеликоптери Оружаних снага БиХ и јуче су гасили пожаре у рејону општина Босанско Грахово и Босански Петровац – Грмеч.
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Поред тога припадници Оружаних снага учествовали су и у гашењу пожара на невесињском пожаришту, саопштено је из Министарства одбране.
Истакли су да је гашење пожара на неприступачним теренима једна од најзахтјевнијих мисија додијељених Оружаним снагама.
(Срна)
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