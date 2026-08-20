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Оружане снаге БиХ учествују у гашењу два пожара

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:34

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Пожар код Невесиња
Фото: АТВ

У гашењу пожара на подручју Невесиња и Босанског Грахова и данас учествују Оружане снага БиХ.

Хеликоптери Оружаних снага БиХ и јуче су гасили пожаре у рејону општина Босанско Грахово и Босански Петровац – Грмеч.

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Поред тога припадници Оружаних снага учествовали су и у гашењу пожара на невесињском пожаришту, саопштено је из Министарства одбране.

Истакли су да је гашење пожара на неприступачним теренима једна од најзахтјевнијих мисија додијељених Оружаним снагама.

(Срна)

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Подијели:

Тагови :

Оружане снаге БиХ

пожар

Невесиње

Босанско Грахово

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