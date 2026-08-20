Ковачевић: Хтјели су да оде Додик, али отишли Шмит и Марфи

Аутор:АТВ редакција
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Нису успјеле намјере политичког Сарајева да се коначно обрачуна са Републиком Српском, да је сруши, јер је предсједник Милорад Додик побиједио, а БиХ су напустили они који су водили ту хајку – Кристијан Шмит и бивши амерички амбасадор Мајкл Марфи, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић је нагласио да је политичко Сарајево, заједно са својим менторима, нажалост и опозицијом из Републике Српске, процијенило да је битније срушити изборну вољу народа Републике Српске, јер је то корак ближе рушењу саме Српске, него сарађивати и доносити компромисе.
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"Ово је био мандат у којем су непријатељи Републике Српске схватили да немају пуно времена и одлучили да се коначно обрачунају са Српском, али су Милорад Додик и Република Српска побиједили. Република Српска је успјела да очува стабилност и да ради на озбиљном развоју на добробит њених грађана", рекао је Ковачевић.
Он је указао да је циљ био да се удари на најјачу политичку фигуру у Републици Српској, неког ко изражава државно јединство Републике Српске и има највећи демократски легитимитет у Српској.
Ковачевић је навео да се очекивало да ће Република Српска да направи одређени неред, због чега се кренуло и са потјерницама.
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"Хтјели су да оде Милорад Додик, али су отишли Кристијан Шмит и Мајкл Марфи. Шмиту је речено да мора да напусти БиХ или ће да сноси посљедице. Њемачки амбасадор је отворено рекао да су јако незадовољни што је морао да оде прије избора. Хтјели су да он контролише изборе. Марфи, који је уз Шмита био предводник хајке против Републике Српске исто је најурен", рекао је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Он је поновио да су Република Српска и СНСД показали да немају ништа против сарадње и у овом мандату, који је почео нормално, предлагањем закона и добијањем кандидатског статуса за чланство у ЕУ.
"Али, онда је кренула хајка на Републику Српску, на Милорада Додика, остале функционере из Српске. Рекли су да ће багером да побришу СНСД. Шта то значи? Није овдје битан СНСД, ни Милорад Додик. Битно је то да су Додик и СНСД избор овог народа. Ако нападате избор овог народа - нападате народ", нагласио је Ковачевић.
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Он је за РТРС указао да је, нажалост, и опозиција у Републици Српској својим понашањем давала легитимитет тим нападима и показала да им је фотеља битнија од воље народа и уставне позиције Српске.
"Политичко Сарајево мисли да су они БиХ, па ће нама нешто да намећу. БиХ може да буде само оно што се договоре Република Српска и Федерација БиХ и унутар њих три конститутивна народа. Сваки пут када изигноришете став Српске, који по Уставу износимо, и гдје у складу са Уставом без нашег става немате право на одлуку, а ви ипак донесете, то значи да вас Република Српска не занима и да желите да је нема", рекао је Ковачевић.
Он је истакао да је веома значајно да политичке фигуре у Републици Српској тога буду свјесне, јер се напади из Сарајева настављају.
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