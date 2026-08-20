Logo

Активан пожар у подручју Зубаца

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 11:47

Коментари:

0
Пожар у подручју Зубаца
Фото: АТВ

Активан је пожар у подручју Зубаца код Требиња, рекао је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.

“Ватрогасци су на терену, гашење им отежава неповољан вјетар, терен неприступачан” рекао је Кашиковић.

Требињски ватрогасци су јутрос били ангажовани и на гашењу пожара у насељу Иваница.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Требиње

Коментари (0)

Више из рубрике

Пожар код Невесиња

Градови и општине

Оружане снаге БиХ учествују у гашењу два пожара

3 ч

0
Бунар Невеш, стар 2.000 година и никада не пресушује

Градови и општине

У Херцеговини се налази бунар стар 2.000 година који никад не пресушује

4 ч

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Градови и општине

У Палама обустава саобраћаја због асфалтирања

7 ч

0
Слава града: У Требињу одржана свечана литија

Градови и општине

Слава града: У Требињу одржана свечана литија

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

11

Ускоро би путем порука на ТикТоку могао стизати новац

14

04

Пробудило га је звоно, а никога није било испред: Снимак камере открио језив детаљ

14

01

Тихи потрошач: Овај уређај гута струју 24 сата, а тога нисте свјесни

13

55

Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

13

50

Битно: Почетак нове школске године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима