Активан пожар у подручју Зубаца

Аутор:АТВ редакција
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Активан је пожар у подручју Зубаца код Требиња, рекао је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.
“Ватрогасци су на терену, гашење им отежава неповољан вјетар, терен неприступачан” рекао је Кашиковић.
Требињски ватрогасци су јутрос били ангажовани и на гашењу пожара у насељу Иваница.
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