Унаказио га: Фудбалер крвнички претукао премијерлигашког судију Бојана Макарића

Аутор:АТВ редакција
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Бојан Макарић, фудбалски судија из Бијељине је претучен од стране једног фудбалера.
Макарић је судио на турниру у малом фудбалу у мјесту Брезово Поље село, код Брчког, а претукао га је незадовољни фудбалер.
Портал "правда.бл" је објавио и фотографију арбитра након тешког инцидента.
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Фотографију можете да погледате овдје, али упозоравамо да може да буде узнемирујућа.
"Полицији Брчко дистрикта БиХ је дана 18.08.2026. године у 23.07 сати пријављено да је играч у главу ударио судију на фудбалском турниру у мјесту Брезово Поље село и да је потребно обавијестити Службу хитне медицинске помоћи. Одмах након пријаве полицијски службеници су изашли на лице мјеста и прикупљали обавјештења и утврдили да су повријеђено лице пријатељи одвезли у Бијељину на љекарски преглед, те да на лицу мјеста нема никаквих трагова", кажу у брчанској полицији и додају:
"Убрзо након тога, у 00.10 сати шеф смјене Полицијске управе Бијељина 2 обавијестио је Полицију Брчко дистрикта БиХ да су им из Службе хитне медицинске помоћи јавили да се код њих налази лице које је повреде задобило на фудбалској утакмици у мјесту Брезово Поље село, али да се љекар није могао изјаснити о степену повреда, док се не уради ЦТ снимак главе. Након прикупљања свих чињеница догађаја биће предузете законом предвиђене мјере и радње".
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Бојан Макарић је судија који већ неко вријеме скупља искуство у Премијер лиги Босне и Херцеговине као помоћни судија, а како наводи поменути портал, премијерлигашке судије су почеле да суде и сеоске турнире. Макарић, према наводима није једини.
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