Пет модних комада који ће бити у тренду ове јесени: Морате их имати у свом ормару

Аутор:АТВ редакција
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Јесен нам је ближа него што можемо и да замислимо сада, када су врели љетни дани итекако присутни. Међутим, јесен захтјева промјену у гардароберу, а ово је 5 модних комада који ће бити хит за јесен 2026.
Трендови су одлични, наравно. Али колико ће сезона трајати? Зато је приједлог стручњака да се удаљимо од тренутно модерних вјетровки, парки и нових варијација кратких капута и усмјеримо пажњу на ствари које су одавно доказале своју свестраност.
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На примјер, кожна јакна. Естетика 90-их, једноставни кројеви и висококвалитетна кожа дефинитивно неће нестати. Благо опуштени и издужени стилови у црној, дуванској или чоколадној нијанси посебно добро изгледају за јесен.
Ова јакна се лако комбинује са фармеркама, панталонама и чизмама до чланка. Такође је одлична у слојевитим комбинацијама, што је посебно згодно по хладном времену.
Још једна занимљива алтернатива уобичајеним јакнама и бајкерским јакнама је бомбер јакна од антилопа.
Модели од тканине и коже већ су у колекцијама многих, али они од антилопа су много рјеђи. Међутим, изгледају заиста импресивно и додају дашак луксуза свакој одјећи.
Штавише, антилоп ће ове јесени бити буквално свуда: у јакнама, ципелама и торбама. Дакле, ако сте жељели да испробате овај материјал, сада је вријеме.
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Сљедећи неопходни јесењи комад одјеће је џемпер или пуловер од вуне или кашмира са В-изрезом.
И једноставно је: топло је, удобно и омогућава лијепе слојевите одјевне комбинације. Слојевито ношење скоро увијек чини изглед занимљивијим од пуког облачења џемпера и фармерки.
Најједноставнији примјер је џемпер преко мајице. Ствара опуштен, али свеобухватан изглед који не захтјева никакво посебно увлачење или компликације. Додајте фармерке и чизме до чланка и добићете одличан свакодневни изглед.
И како бисмо могли да живимо без њих? У јесен, фармерке постају прави основни комад гардеробе.
Сада постоји огроман број модерних модела, али ако говоримо о куповини нечега за више од једне сезоне, ипак предност има опуштенији стил.
Једна од најбољих опција су благо лабаве фармерке равног кроја. Нису везане за одређени стил и годинама су одличан додатак многим гардероберима. Кључ је пронаћи стил који вам добро стоји.
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Што се тиче боја, дубокоплаве нијансе без непотребног распарчавања или украса изгледаће посебно лијепо ове јесени. Али, наравно, безвременски класици су и даље у моди: црне, сиве, прљаво бијеле и тамносмеђе фармерке.
Права дужина, удобан крој, благо опуштена силуета и ваша омиљена нијанса - то је све што вам треба од доброг пара фармерки.
Не журите да ове јесени купите још један пар чизама са дебелим ђоном. Да, практичне су, посебно када је напољу блато и кишовито. Али ако тражите ципеле које ће трајати више од једне сезоне, размотрите дискретније моделе.
Дебели ђонови постепено уступају мјесто дискретнијим и елегантнијим опцијама. Што значи да је вријеме да се сјетите доброг пара чизми до чланка.
Говоримо о моделима од коже или антилопа са малом потпетицом. Ако више волите широку, стабилну потпетицу, само напријед. Ако више волите елегантније ципеле, танка, ниска потпетица ће се такође савршено уклопити у ваш гардеробер.
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Ове чизме до чланка су свестране: могу се носити уз фармерке, панталоне, сукње и хаљине. Верзије од антилопа изгледају посебно лијепо, а упаривање са торбом или другим додатком од сличног материјала употпуњује изглед.
За топлије јесење вријеме, размислите о мокасинама од антилопа. Оне омекшавају и визуелно побољшавају изглед, а тамни антилоп ће остати једна од најљепших опција за вашу јесењу гардеробу још дуго времена.
Размотрите нијансе браон, тауп, дуванске и дубоке чоколадне.
Из неког разлога, на јесен, многи људи одмах почињу да препоручују огромне торбе. Најчешће су то оне од меке антилоп тканине, посебно у нијансама црвене.
Да, такав модел може бити модеран, али бих ипак прво размислите о практичности: да ли ће вам бити згодан за коришћење и да ли ћете жељети да га носите за годину дана?
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Много више су практичне полуструктуриране и структуриране моделе - оне који држе свој облик.
Што се тиче величине, можете је одабрати на основу личних навика. Ако носите пола куће са собом, онда је пространа торба најбоља. Ако носите само најнеопходније ствари, огромна торба је потпуно непотребна.
Добра, структурирана торба се лако комбинује са разноврсном горњом одјећом: блејзером, капутом, парком, па чак и зимском перјаном јакном. Боја не мора бити искључиво црна. Каки, бордо и тамно чоколадна изгледају прелијепо. А антилоп се враћа - посебно ако желите да додате мало занимљивости својој јесењој гардероби.
(Стил)
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