Заборавите на старе патике: Нови модел за јесен 2026. мијења сва модна правила

Аутор:АТВ редакција
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Култни спортски брендови одбацују деценијама старе заобљене силуете и уводе оштре, геометријске облике који ће обиљежити модну сезону.
Заборавите на старе палете боја и вечито прелиставање модних архива – најважнија вијест са свјетске модне сцене гласи да су омиљене патике добиле потпуно нове, оштре углове.
Брендови су исцрпили све могуће нијансе својих класика, па су умјесто нових боја ријешили да промијене оно што се досад није дирало: сам облик. Четвртасти врх, који је владао ревијама високе моде, сада је званично прешао на терен спортске обуће.
Овај неочекивани заокрет предводе највећи играчи. Адидас је редизајнирао легендарне моделе попут Стан Шмит Ес-ку и Суперстар Ес-ку, дајући им оштре геометријске линије, док је Онитсука Тигер избацио модел Mexico 66 Сквер са упечатљивим угловима.
Нике је отишао корак даље на паришкој Недељи моде са моделом Ер Форце 1, већ прозваним Сквер Форс 1, док редизајнирани Air Max 90 доноси углату силуету све до полигоналног ђона.
Иако ове авангардне форме на прву лопту дјелују необично, оне у свакодневну гардеробу уносе преко потребну структуру.
Баш као што равна ивица четвртастог врха даје дизајнерски печат сведеним комбинацијама попут обичних панталона и кошуље, ове патике више нису само избор за тренинг, већ ефектан модни детаљ. Уз мало храбрости, замена класичних облика овим оштрим силуетама сигурно ће трансформисати сваки стајлинг.
(Мондо)
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