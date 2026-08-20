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У Србији шесторо обољелих од грознице Западног Нила: Сви имају и менингитис

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 12:08

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Фото: Tanjug/AP/Rick Bowmer

У Србији је до сада регистовано шест случајева грознице Западног Нила и сви обољели имају и менингитис, а поједини и запаљење мозга, рекли су у Институту за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут".

Епидемиолог Института Драгана Плавша навела је да су по два случаја грознице Западног Нила откривена на територија Београда, Зрењанина и Панчева и да је први овогодишњи случај регистрован почетком августа.

"Грозница Западног Нила са неуроинвазивним обликом може да се развије код свих, и код млађе и старије популације, али је ризик од развоја знатно већи код особа старијих од 50, поготово код старијих од 80 година. Код њих је и већа шанса да вирус прође неуроенцефалну баријеру", објаснила је Плавша.

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Она је додала да се пацијенти код којих се развије тежи стадијум обољења лијече у болници, гдје добијају одговарајућу терапију.

"Пик оболевања од грознице Западног Нила је у августу и почетком септембра. Очекујемо нове случајеве, али не у неком већем броју, јер сезона доста зависи од активности комараца", рекла је Плавша.

(Срна)

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Тагови :

вирус Западног Нила

вирус

Србија

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