Душко Тошић се огласио након спекулација да се помирио са Јеленом Карлеушом

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалер Душко Тошић појавио се синоћ на наступу своје бивше супруге Јелене Карлеуше, а недавно су заједно прославили и њен рођендан.
Како се већ други пут појављују заједно у јавности, за веома кратко вријеме, почеле су да круже спекулације да су бивши супружници на прагу помирења.
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Јелена Карлеуша је то демантовала јуче, а сада се огласио и Душко Тошић.
Његову објаву преносимо у цјелости:
– Желим да се кратко огласим поводом свог доласка на Јеленин рођендан и наступ, јер су се у јавности појавиле различите спекулације о нашем односу. Дошао сам из поштовања и као подршка особи са којом сам провео велики дио живота и са којом ме везују заједничке успомене и наше кћерке.
– Сматрам да је сасвим природно да будем уз њу у важном тренутку, без обзира на то шта се све издешавало и што више нисмо супружници и надам се да ће тако и остати убудуће – рекао је Душко, па открио да је раскинуо са дјевојком.
– Када је ријеч о мом емотивном животу о којем се у посљедње вријеме говорило у јавности, већ неко вријеме нисмо заједно. Покушали смо, није успјело и свако је наставио својим путем – изјавио је он.
– Повод за моје оглашавање су бројни позиви и поруке које сам добио, али и потреба да се о овоме говори јасно и без простора за погрешна тумачења. Немам намјеру да свој приватни живот додатно излажем јавности, али сматрам да је важно да се неке ствари кажу директно – изјавио је бивши фудбалер.
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Након што је пало помирење за Јеленин рођендан, Душко Тошић ноћас је ухваћен на Карлеушином наступу у Националној класи.
Јелена је стигла у минијатурном костиму и чупавим чизмама, видно расположена и насмијана, а унутра ју је сачекало изненађење.
Душко је са њиховим насљедницама, Атином и Ником, резервисао сто испред бине и ту уживао у проводу.
Тошић је био видно сређен, у црној кошуљи и панталонама и такође је био добро расположен.
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