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Шеранић најавио отварање новог педијатријског одјељења у болници у Невесињу

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 14:15

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Ален Шеранић
Фото: ATV

У Болници Невесиње ускоро се очекује отварање новог педијатријског одјељења, чијом ће изградњом бити обезбијеђено пет до шест нових болничких кревета и квалитетнији услови за лијечење најмлађих пацијената, изјавио је министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.

Након састанка са директором Болнице Велибором Миливојевићем и обиласка простора будућег педијатријског одјељења, Шеранић је рекао да је ријеч о пројекту који је договорен током његове претходне посјете, а Болница га је реализовала уз подршку Владе Српске.

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Истакао је да ће педијатријско одјељење бити од великог значаја за мале пацијенте и њихове родитеље јер је проширен простор, те су добили пет до шест нових кревета, собе за одмор и рад са пацијентима, као и простор за рад са родитељима.

Он је напоменуо да је у Болници Невесиње у потпуности реконструисан и кров, чиме су ријешени ранији проблеми са прокишњавањем и влагом који су отежавали рад у појединим дијеловима објекта.

Шеранић је рекао да од почетка године у пуном капацитету ради и биохемијска лабораторија, не само за потребе Болнице и њених пацијената, већ и за пацијенте којима су у оквиру консултативно-специјалистичке здравствене заштите потребни одређени дијагностички налази.

- Са тог аспекта знатно је проширен спектар услуга у овој болници, што се показало и кроз статистику рада, било да је ријеч о прегледима или оперативним захватима, који су повећани за око 15 одсто у односу на прошлу годину - рекао је Шеранић новинарима.

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Најавио је да би један од будућих пројеката Болнице Невесиње могао да буде уврштен у Програм јавних инвестиција Владе Републике Српске за период од 2027. до 2029. године.

Ријеч је о пројекту реконструкције старог дијела Болнице и његовог повезивања са новим објектом, чиме би се додатно повећали капацитети и унаприједиле здравствене услуге.

- Разговарало се и о палијативној њези као једном од сегмената у којем би могли бити проширени капацитети у Невесињу. То ће бити ствар менаџмента и њихове одлуке шта им је потребно, а ми ћемо исказати подршку - рекао је Шеранић.

Он је захвалио радницима Болнице Невесиње за досадашњи рад, истичући да ова здравствена установа квалитетом показује и доказује свој значај не само у региону, већ и шире.

Миливојевић је рекао да су у протеклих годину и по дана направљени знатни искораци у раду ове здравствене установе, захваљујући подршци Министарства здравља и социјалне заштите и Владе Републике Српске.

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Он је навео да је набављена и обновљена значајна медицинска опрема, изведени грађевински радови којима ће бити проширен простор болнице и обезбијеђени бољи услови за рад педијатријског одјељења.

Болница Невесиње, додао је, има спреман и пројекат реконструкције старог дијела објекта, који би са новим објектом био повезан такозваним топлим мостом.

- На тај начин знатно ћемо увећати капацитете здравствених услуга које овдје пружамо, али и њихов квалитет. То ће допринијети да још више и боље радимо, увећамо број запослених и на тај начин допринесемо нашој општини, а кроз то и Републици Српској - истакао је Миливојевић.

(Срна)

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Тагови :

Ален Шеранић

Невесиње

болница

педијатрија

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