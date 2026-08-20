Фочански ватрогасци добили вишенамјенску цистерну

Аутор:АТВ редакција
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Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Фоча обогатила је возни парк и побољшала опремљеност вишенамјенском цистерном. Средства за набавку из властитог буџета у износу од 111.000 КМ са ПДВ-ом обезбиједила је градска управа.
Цистерна ће првенствено служити за потребе фочанских ватрогасаца, гашење пожара и прање градских улица јер је опремљена и предњим млазницама. Користиће и за снабдијевање грађанства питком водом у сушним периодима и према потреби.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић указао је на важност куповине цистерне, поготово због њене мултифункционалне примјене.
"На овај начин желимо да наставимо акцију уређења града. Обећао сам да ћемо имати комплетну механизацију за чишћење градских улица, недавно смо за комунално предузеће набавили чистилицу, сада смо овом перилицом заокружили ту цјелину и моћи ћемо да направимо комплетан план прања градских и приградских насеља", рекао је Вукадиновић.
Сезона је пожара и набављено специјализовано возило ојачало је капацитете и опремљеност Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Фоча.
Старјешина Владан Радовић објашњава да се ради о цистерни "МАН" капацитета 12.000 литара.
"То је дупло већи капацитет него што смо до сада имали и са тим смо значајно поправили спремност наше јединице за све изазове који су пред нама. Пожарна сезона је у пуном јеку али што се тиче Фоче немамо активних пожара и благовремено интервенишемо", рекао је Радовић, преноси "Радио Фоча".
Додаје да фочански ватрогасци у овом мјесецу у просјеку два пута дневно излазе на интервенцију гашења пожара али стоје и на услузи грађанима за потребе снабдијевања водом.
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