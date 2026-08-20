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Цеца Ражнатовић: То је супер мушкарац

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 12:44

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Пјевачица Цеца Ражнатовић у бијелој хаљини позира пред камером.
Фото: cecaraznatovic/Instagram/Screenshot

Светлана Цеца Ражнатовић објавила је симпатичан видео - снимак на свом Инстаграму на којем је одговарала на питања о животу.

Игра је била по принципу "или или", а она је тако открила које кућне послове мање воли да обавља као и какве особине треба да има њен савршени партнер.

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Прво питање је било везано за гурманску храну, те је пред Цецом био избор да одабере да ли више воли ћевапе или сарме.

"Ћевапи", рекла је као из топа.

Сљедеће питање је било шкакљиво, те је музичка звијезда требало да одабере између мушкарца који ћути или оног који кува.

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"Па било би супер да кува и да ћути", кроз смијех је рекла Цеца која је била у бадемантилу, а на питање да ли више воли да јој неко чита поруке или копа по ташни одлучно је поручила:

"Ни једно ни друго", истакла је.

Код питања "пеглање или судови" без размишљања се одлучила за пеглање.

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Тагови :

Цеца Ражнатовић

Светлана Цеца Ражнатовић

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