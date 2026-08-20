Ускоро би путем порука на ТикТоку могао стизати новац

Аутор:АТВ редакција
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ТикТок наводно развија функцију која би корисницима омогућила да једни другима шаљу новац директно кроз приватне поруке, а трагови у коду америчке верзије иОС апликације указују на систем у којем би прималац могао једним притиском прихватити уплату, док би пошиљалац добијао обавјештења о статусу трансакције.
Према доступним информацијама, нова опција могла би бити повезана са системом ТикТок Пај наводи масхабле, који се већ користи за ТикТок Шоп на појединим тржиштима југоисточне Азије, а корисници би уз послани новац могли додати и кратку поруку.
Ипак, компанија је навела да функција тренутно није ни у фази тестирања, па постојање дијелова кода не гарантује да ће слање новца путем приватних порука заиста постати доступно корисницима.
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ТикТокова кинеска сестринска апликација Douyin већ подржава међусобно слање новца кроз Douyin Pay, док је ByteDance истовремено показао интересовање за ширење финансијских услуга на друга тржишта, укључујући Бразил, гдје је тражио дозволе повезане са платним и кредитним услугама.
Потенцијално увођење ове опције додатно би повезало друштвену мрежу и електронску трговину, посебно због брзог раста ТикТок Схопа, али засад нема потврде када би, нити на којим тржиштима, плаћање кроз приватне поруке могло бити уведено.
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