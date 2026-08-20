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Пробудило га је звоно, а никога није било испред: Снимак камере открио језив детаљ

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 14:04

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Отворена врата куће.
Фото: Pexels/Ayşegül Aytören

Једног човјека из Монтгомерија, у Тексасу, пробудио је звук звона на вратима у петак у 3.20 ујутро. Међутим, кад је отворио врата, није било никог.

Мистерија везана за непознатог посјетиоца само се продубила кад је власник куће погледао снимак са безбједносне камере везане за звоно. На снимку се видјела босонога жена обучена само у мајицу кратких рукава, како се појављује из грмља испред куће, док је нешто висило са зглобова њених руку.

Неки који су гледали снимак сматрају да су у питању пререзани ланци, или нешто чиме је жена можда била везана.

Неименовани комшија рекао је да је жена позвонила на врата више кућа, али да је сваки пут нестала док би људи пристигли да их отворе.

"Имам деветогодишњу ћеркицу код куће, брине ме што се тако нешто догађа у комшилуку", рекао је други становник Бренсон Голсон, пренио је Еј-би-си њуз.

Полиција је обишла крај, идући од врата до врата и испитујући становнике. У току је прегледање снимака са надзорних камера са кућа у овом подручју.

У међувремену је шериф округа Монтгомери на Фејсбуку објавио снимак — који се завршава након притискања звона — те замолио кориснике ове друштвене мреже да поделе видео како би се утврдило да ли је жена заведена као нестало лице.

До сада, међутим, у постојећој бази несталих особа није дошло до поклапања, извијестио је Newser.

"Више грађана из Тексаса и других држава је послало флајере са сликама несталих особа, јер мисле да је жена са снимка из њиховог подручја. За сада се сматра да ниједна од тих особа није та жена", истакао је шериф, преноси Србија данас.

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Тагови :

Камера

снимак

жена

Тексас

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