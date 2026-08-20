Битно: Почетак нове школске године

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о почетку нове школске године.

Да ли је све спремно за први школски дан?

Шта доноси нова школска година и шта очекује ученике, родитеље и наставнике?

За 'Битно' говоре Наташа Цвијановић, помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање, Бојана Кос, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и педагог Сашла Јововић.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.