Стиже "временска бомба": Издато упозорење за ове дијелове БиХ

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано и вруће уз максималну температуру ваздуха и до 40 степени Целзијусових, док се током остатка дана очекује нагли пад температура.
Током послијеподнева на западу и сјеверу очекује се повећање облачности које може условити локално кишу или пљускове са грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од 16 до 24, у вишим предјелима на истоку од 13 степени, а максимална од 34 на југозападу до 40 на сјевероистоку, у вишим предјелима од 29 степени Целзијусових.
Дуваће умјерен и јак јужни и југозападни вјетар, на крајњем сјеверу увече пролазно јак западни.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 21, Чемерно 27, Гацко и Хан Пијесак 30, Кнежево, Соколац и Ливно 32, Требиње и Билећа 33, Сарајево, Мраковица, Мркоњић Град и Дрвар 34, Зворник, Фоча, Тузла, Неум и Сребреница 36, Бихаћ и Вишеград 37, Бијељина, Приједор, Мостар, Зеница и Нови Град 38, те Бањалука, Добој и Градачац 39 степени Целзијусових.
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