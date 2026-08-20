Ова три знака чека судбински преокрет: Проблеми са новцем постају прошлост

Аутор:АТВ редакција
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Три хороскопска знака могу да очекују велики преокрет који ће бити крај тешког седмогодишњег периода, обиљеженог проблемима и изазовима, са којима нису успијевали да држе корак.
Те промјене астролози описују као судбинске, а задесиће сљедеће хороскопске знаке - Шкорпије, Близанце и Рибе.
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Близанци су претходних година често имали осјећај да стално нешто морају да рјешавају. Посао, односи, породичне обавезе или одлуке које су дуго одлагане могли су да створе утисак да нема довољно простора за оно што они заиста желе.
Сада се таква ситуација постепено мијења. Пред њима се отварају нове могућности, али највећа промјена биће у томе што ће коначно моћи да бирају односно успоставе контролу над животом, умјесто да само реагују на околности. Један разговор или одлука може покренути ствари које су дуго стајале у мјесту.
Рибе су се дуго бориле са финансијама, била је то тема коју никако нису могли да "затворе". Трошкови би се само гомилали, а помагање другима често је додатно исцрпљивало њихов буџет.
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У наредном периоду појавиће се шанса да се једна таква брига коначно смањи. Новац више неће бити једина ствар о којој размишљате када правите планове, а оно што је дуго изгледало као зачарани круг, ријешиће се. Најважније је да овог пута не преузимате поново туђе проблеме на своја леђа.
Шкорпија је претходних година значајно промијенила поглед на људе, односе и сопствене границе. Много тога сте прећутали, истрпјели и наставили даље чак и када вам није било лако.
Сада долази вријеме да се неке старе приче оставе иза себе. Оно што вас је дуго враћало у прошлост, полако губи своју моћ, а ви поново почињете да вјерујете сопственим одлукама.
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Највеће олакшање неће доћи кроз један велики догађај, већ кроз низ малих промјена које ће вам показати да више нисте на истом мјесту као раније, што је добро.
(Крстарица)
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